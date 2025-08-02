Yüz felci neden olur sebepleri neler? Sessizce gelen tehlike

Son yıllarda daha sık karşılaşılmaya başlanan yüz felcinin sebepleri merak konusu oluyor.

Yüz felci, fasiyal sinir denilen yüz kaslarını yöneten sinirin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu sinir, mimik hareketlerinden göz kırpmaya kadar pek çok olayı etkiler.

Bölgedeki sinirlerin bir taraflı çalışamaması durumunda yüzün bir yarısında hareket kaybı yaşanır.

YÜZ FELCİ NEDEN OLUR?

Bell palsisi olarak bilinen ve en sık görülen yüz felci, bir virüsün siniri etkilemesiyle meydana gelir.

Ani başlayan, çoğunlukla tek taraflı bu felç, çoğu zaman bir ön belirti olmadan ortaya çıkar.

Orta kulak enfeksiyonları, kafa travmaları, beyin tümörleri, Lyme hastalığı da yüz felcine neden olabilir.

Yüz felcinde tedavi süreci, sebebe bağlı olarak değişebilir.

Bazı vakalarda kortikosteroid tedavisi etkili olur.

Ayrıca bazı durumlarda da fizik tedavi gerekebilir.

Yüz felcinde nadiren cerrahi müdahaleler de yapılır.