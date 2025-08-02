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 | Erdem Avsar

Yüz felci neden olur sebepleri neler? Sessizce gelen tehlike

Yüz felci, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen ve birçok kişinin aniden karşılaştığı ciddi bir sağlık sorunudur. Peki, yüz felci neden olur, tedavisi var mı?

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Yüz felci neden olur sebepleri neler? Sessizce gelen tehlike
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 23:42

Son yıllarda daha sık karşılaşılmaya başlanan yüz felcinin sebepleri merak konusu oluyor.

, fasiyal sinir denilen yüz kaslarını yöneten sinirin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu sinir, mimik hareketlerinden göz kırpmaya kadar pek çok olayı etkiler.

Bölgedeki sinirlerin bir taraflı çalışamaması durumunda yüzün bir yarısında hareket kaybı yaşanır.

Yüz felci neden olur sebepleri neler? Sessizce gelen tehlike

YÜZ FELCİ NEDEN OLUR?

Bell palsisi olarak bilinen ve en sık görülen yüz felci, bir virüsün siniri etkilemesiyle meydana gelir.

Ani başlayan, çoğunlukla tek taraflı bu felç, çoğu zaman bir ön belirti olmadan ortaya çıkar.

Orta kulak enfeksiyonları, kafa travmaları, beyin tümörleri, Lyme hastalığı da yüz felcine neden olabilir.

Yüz felcinde tedavi süreci, sebebe bağlı olarak değişebilir.

Bazı vakalarda kortikosteroid tedavisi etkili olur.

Ayrıca bazı durumlarda da fizik tedavi gerekebilir.

Yüz felcinde nadiren cerrahi müdahaleler de yapılır.

ETİKETLER
#yüz felci
#Fasiyal Sinir
#Bell Palsisi
#Yüz Kasları
#Yüz Felci Nedenleri
#Aktüel
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