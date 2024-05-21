Z kuşağı yine şaşırttı! Seçtikleri meslekler ezber bozuyor

21 May 2024 11:56 - Güncelleme : 21 May 2024 11:58

İş bulmanın oldukça önemli olduğu günümüzde, mesleki eğitim programları gençlere cazip bir alternatif sunuyor. Z kuşağı olarak tabir edilen yeni nesil, iş garantisi sunmayan okullarda okumaktansa fiziksel olarak zorlayıcı koşullar altında çalışmayı yeğliyor.

The Wall Street Journal'da Te-Ping Chen'in kaleme aldığı bir makale bu duruma dikkat çekti. Chen'in yazısına göre, giderek artan sayıda Z kuşağı mensubu inşaat sektörüne yöneliyor. Peki bu eğilimin arkasında yatan sebepler neler ve bu durum gelecekte neler getirebilir?

GENÇLER 'İNŞAAT' SEKTÖRÜNE YÖNELİYOR

Makalede paylaşılan verilere göre, 2018'den bu yana meslek odaklı eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı geçen yıl yüzde 16 arttı. Aynı dönemde inşaat mesleklerinde okuyan öğrenci sayısı yüzde 23, araç bakım ve onarım programlarında okuyanlar ise yüzde 7 arttı.

İŞ GARANTİSİ YÜKSEK

Bu artışın ardındaki sebeplerden birinin, astronomik derecede yüksek eğitim maliyetleri olduğu belirtilen makalede, geleneksel dört yıllık üniversite eğitiminin, gençler ve aileleri için büyük bir mali yük oluşturduğu vurgulandı. Bir meslek okulunda iki yıllık bir kursun ise, genç bir tesisatçı, elektrikçi, kaynakçı veya marangoz için ömür boyu sürecek bir iş garantisi sağladığına dikkat çekildi.

Makalenin devamında şöyle denildi:

"Fiziksel olarak zorlu olsa da, çoğu inşaat işi erken başlıyor ve günün erken saatlerinde bitiyor. İşin çeşitliliği ve zorluk derecesi de gençler için cazip hale geliyor. İnşaat sektörü, aynı zamanda yüksek talep gören bir alan. Bu da, mezuniyet sonrası iş bulma garantisini artırıyor. Kendi işini kurma isteği olan gençler için ise inşaat sektörü, düşük giriş engeli ve nispeten az riskle değerli bir varlık oluşturma olasılığı yüksek bir meslek. Bu durum, genç nesillerin inşaat sektörünü tercih etmesinde büyük rol oynuyor."

'EGOLU' EBEVEYNLER

Peki, neden son zamanlarda bu kadar çok genç insan bu teknik becerilere yöneliyor? The Guardian'daki makaleye göre, çocuklarının eğitimine aşırı para harcayan ebeveynlerin egoları buna sebep oldu.

Bir ebeveyn şöyle diyor: "Çocuklarımı aşırı pahalı okullara gönderdim. Neden mi? Çünkü egom büyüktü. Aslında yüksek öğrenim maliyetlerinden yakınıp duruyordum ve aldıkları eğitimin onları gerçek dünya iş sorumluluklarına pek hazırlamadığını biliyordum. Ama arkadaşlarıma ve komşularıma rezil olmayı nasıl göze alabilirdim! Paramızın pahalı okullara yetmediğini düşüneceklerdi!

Egom çok büyük ve özgüvenim çok düşüktü. Aynı şekilde hisseden başka insanlar da tanıyorum. Bu yüzden çocuklarımızın sınıfta geçirdiklerinden daha fazla zamanı geçirdikleri pahalı okullara tonlarca para ödedik."

Ebeveyne göre, inşaat ve müteahhitlik alanı Z kuşağı için harika bir kariyer yolu olarak görülüyor.