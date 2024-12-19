Zafere Kaçış filmi neyi anlatıyor? Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı film ekranlara geldi

19 Aralık 2024 22:44 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 23:15

Asıl adı Escape to Victory olan ve Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı Zafere Kaçış filmi 19 Aralık akşamı (bu akşam) ekranlara gelmesiyle birlikte oyuncu kadrosu da merak edilenler arasına girdi.

Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow gibi efsane isimlerin oynadığı Zafere Kaçış filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Yönetmenliğini John Huston’ın üstlendiği film 2. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikâyeye odaklanıyor.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Fransa'da bulunan bir esir kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder.

Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünmektir.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI

1981 yapımı filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Sylvester Stallone

Michael Caine

Max von Sydow

Anton Diffring

Carole Laure

Gary Waldhorn

Benoît Ferreux

Clive Merrison

Filmde ayrıca; Pelé, Bobby Moore , Osvaldo Ardiles gibi profesyonel futbolcular da oynadı.