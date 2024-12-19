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Zafere Kaçış filmi neyi anlatıyor? Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı film ekranlara geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 22:44 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 23:15
Zafere Kaçış filmi neyi anlatıyor? Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı film ekranlara geldi

Asıl adı Escape to Victory olan ve Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı Zafere Kaçış filmi 19 Aralık akşamı (bu akşam) ekranlara gelmesiyle birlikte oyuncu kadrosu da merak edilenler arasına girdi.

Sylvester Stallone, Michael Caine ve Max von Sydow gibi efsane isimlerin oynadığı Zafere Kaçış filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor.

Yönetmenliğini John Huston’ın üstlendiği film 2. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikâyeye odaklanıyor.

Zafere Kaçış filmi neyi anlatıyor? Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı film ekranlara geldi - 1. Resim

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Fransa'da bulunan bir esir kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder.

Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünmektir.

Zafere Kaçış filmi neyi anlatıyor? Sylvester Stallone’nin başrol oynadığı film ekranlara geldi - 2. Resim

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI

1981 yapımı filmin  oyuncu kadrosu şöyle:

  • Sylvester Stallone
  • Michael Caine
  • Max von Sydow
  • Anton Diffring
  • Carole Laure
  • Gary Waldhorn
  • Benoît Ferreux
  • Clive Merrison

Filmde ayrıca; Pelé, Bobby Moore , Osvaldo Ardiles gibi profesyonel futbolcular da oynadı.

Sıkça Sorulan Sorular
78 yaşında.

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Kaynak: TGRT Haber

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