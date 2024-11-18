Zaha Galatasaray’a dönecek mi sorusu cevap buldu! Kapılar kapandı

18 Kasım 2024 18:12 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 18:33

Geçen dönem büyük umutlarla alınan ve bekleneni vermeyen Wilfried Zaha umduğunu Fransa’da da bulamadı. Ancak Galatasaray’ın da Zaha’ya kapıları kapattığı iddia edildi.

İstanbul’da lüks bir hayat yaşarken Fransa’da kendisine bir apartman dairesi tahsis edilen Wilfried Zaha​ eski günlerini özlüyor.

Lyon’da 11’e girmekte zorlanan Wilfried Zaha İstanbul’a dönmek istiyor.

ZAHA GALATASARAY’A DÖNECEK Mİ?

Ancak Wilfried Zaha Galatasaray​’ın bu sezonki planları arasında ise yer almıyor.

Oynamadığında sorun çıkaran Zaha’nın kadroda huzuru bozabileceği düşünülüyor.

LYON​ BATIYOR MU?

Mali durumunun vahim bir noktaya ulaşması nedeniyle Lyon’a geçici küme düşme cezası verildi. Bunun yanı sıra kulübe transfer yasağı da getirildi.

Lyon'un çoğunluk hisselerine sahip olan Eagle Football Group'un başkanı John Textor yaptığı açıklamada “Sadece Lyon’a bakmamalısınız, aynı zamanda birçok kulübe sahip bir grup olduğumuz gerçeğini de görmelisiniz.” diye konuştu.