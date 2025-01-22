Zaha hangi takımla anlaştı? Galatasaray ayrılığı KAP’a bildirdi

22 Ocak 2025 18:59 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 19:10

Galatasaray, Olimpik Lyon'da kiralık olan Wilfried Zaha'nın sözleşmesini feshettiğini ve Fildişili oyuncunun MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralandığını KAP’a bildirdi.

Sarı kırmızılı ekipte Wilfried Zaha​'nın geleceği tartışma konusu olmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

ZAHA HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Galatasaray​'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır."

GALATASARAY NE KADAR KAZANDI?

Bu anlaşmaya göre MLS ekiplerinden Charlotte FC, Sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 800 bin dolar tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek.

Wilfried Zaha​ ayrıca ücretlerinin net 2 milyon 376 bin Euro'luk kısmından feragat etti.

Zaha, Charlotte ile 15 maç oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacak.

Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte, Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama ödemesi yapacak.

Zaha da bununla birlikte ücretlerinin net 800 bin Euro'luk kısmından feragat edecek.