Zam sonrasında İstanbul'da aylık öğrenci akbil ücreti 282,5 TL oldu

25 Temmuz 2024 11:26 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından temmuz ayı toplantısında ulaşım ücretlerine zam yapılması kararı çıktı.

Ulaşım ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı.

İstanbul'da yaşayan öğrenciler tarafından aylık abonman ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

İSTANBUL AYLIK ÖĞRENCİ ABONMAN NE KADAR OLDU?

İstanbul'da aylık abonman ücreti açıklanan bilgilere göre 282 TL oldu.

İSTANBUL AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İBB UKOME toplantısının ardından kabul edilen zam teklifi ile birlikte öğrenci akbiline yüzde 13 zam yapıldı.

250 TL olan aylık öğrenci akbil ücreti 282 TL'ye yükseldi.

En son zam 2024 yılının Ocak ayında yapılmıştı.

Öğrenci aylık abonman ücreti 212 TL'den 250 TL'ye yükseltilmişti.

İSTANBUL ÖĞRENCİ TEK BASIM NE KADAR?

Öğrencilerin İstanbul'daki toplu taşımalarda bir basım ücreti ise yüzde 20 zamlanarak 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

Tam basım ücreti ise 17,70 TL'den 20 TL'ye çıktı.