Zamlı yeni asgari ücret maaşları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor

25 Aralık 2024 09:18 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:25

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan asgari ücrette sona gelindi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen toplantı sonrasında milyonlarca vatandaşın alacağı ücret belli oldu. Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün akşam toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu duyurduktan sonra yeni zamlı maaşların yatacağı tarih gündeme geldi.

YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2025?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı sonrası yeni ücret 22 bin 104 lira oldu. Yeni zamlı maaşlar 1 Ocak 2025​ itibarıyla hesaplarda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." paylaşımı ile yeni ücreti duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Dün akşam belli olan zamlı asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Işıkhan, asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını paylaştı. Şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında hakkaniyeti önde tutarak ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda refahın güçlendiği bir geleceği de hedeflemekteyiz. Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu ifade etmek isterim. Fahiş fiyat artışlarına karşı da mücadele yürütüyoruz. Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Çalışanlarımızın refahını artıran ve ülkemizin ekonomik istikrarının güçlendiren bu süreci başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Komisyon çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm sendika ve ilgili bakanlıklarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan​'a etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarı tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" sözleri ile yeni zammı duyurdu.