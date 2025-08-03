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 | Erdem Avsar

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye yakın mı nerede?

Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan tesislerden birinin vurulmasının ardından bölgede panik yaşanırken Türkiye’de de santralin konumu merak konusu oldu.

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Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye yakın mı nerede?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:13

Avrupa’nın en büyük santrali , 1984 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve ’nın Zaporijya bölgesinde, Enerhodar şehri yakınlarında yer alıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralin çevresindeki askeri hareketliliğin bölgeyi tehdit ettiğini belirtirken, dâhil bölge ülkeleri için radyasyon sızıntısı ihtimali araştırma konusu oldu.

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye yakın mı nerede?

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna’nın güneydoğusunda, Dnipro Nehri’nin kıyısında yer alan Enerhodar şehrinde bulunuyor.

Santral Kiev’in yaklaşık 550 kilometre güneydoğusunda ve Ukrayna’nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor.

Uzmanlara göre Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir patlama, Çernobil’den bile daha büyük bir felakete yol açabilir.

Türkiye’nin Trakya ve Karadeniz bölgesi, Finlandiya, Polonya, Romanya en büyük risk bölgeleri arasında.

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye yakın mı nerede?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TÜRKİYE’YE YAKIN MI?

Zaporijya Nükleer Santrali, İstanbul’a kuş uçuşu tahmini 823 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ayrıca yine kuş uçuşu Sinop’a mesafesi ise 610 kilometre.

Yani olası bir sızıntıda Türkiye’nin özellikle Karadeniz ve Trakya bölgeleri radyasyondan etkilenebilir.

ETİKETLER
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#Enerhodar
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