Yılın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olan Black Friday için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü moda grubu Inditex bünyesinde faaliyet gösteren Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius ve Massimo Dutti markalarının kasım ayı indirimleri yakından takip ediliyor. Özellikle kışlık giyim, ayakkabı ve spor giyim alışverişi yapmak isteyenler, online mağazalarda ve fiziksel mağazalarda indirimlerin başlayacağı tarihi araştırıyor.

ZARA İNDİRİMİ NE ZAMAN 2026 KASIM?

Zara'nın 2026 Black Friday indirimlerinin 26 Kasım Perşembe akşamı mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden başlaması bekleniyor. Fiziksel mağazalarda ise indirimli fiyatların 27 Kasım Cuma günü geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Ancak Zara Türkiye tarafından kampanyanın kesin başlangıç saati ve indirim oranları henüz açıklanmadı. Kaban, mont, kazak, pantolon, ayakkabı ve çanta gibi kategorilerdeki fırsatların kampanya döneminde öne çıkması bekleniyor.

BERSHKA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Inditex grubunun genç giyim markalarından Bershka'da da Black Friday indirimleri için 26-27 Kasım tarihleri öne çıkıyor. Markanın online kanallarında 26 Kasım Perşembe akşamı, fiziksel mağazalarında ise 27 Kasım Cuma günü indirimlerin başlaması bekleniyor.

İndirim kapsamına girecek ürünler ve uygulanacak fiyatlar henüz kesinleşmedi.

OYSHO İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2026?

Oysho'nun 2026 Black Friday kampanyasının da 26 Kasım Perşembe akşamı online alışveriş kanallarında başlaması, 27 Kasım Cuma günü mağazalarda uygulanması bekleniyor.

Özellikle spor giyim, tayt, sporcu sütyeni, eşofman ve ev giyim koleksiyonlarında seçili ürünlerin indirim kapsamına girmesi bekleniyor. Kampanyanın kesin başlangıç saati ve indirim oranları ise henüz marka tarafından duyurulmadı.

PULL&BEAR İNDİRİMLERİ HANGİ TARİHTE?

Pull&Bear'ın kasım ayı indirimleri için de Black Friday haftası işaret ediliyor. Geçmiş yıllardaki kampanya uygulamaları dikkate alındığında online indirimlerin 26 Kasım Perşembe akşamı, mağaza indirimlerinin ise 27 Kasım Cuma günü başlaması bekleniyor.

STRADIVARIUS İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Stradivarius müşterileri de 2026 Black Friday kampanyalarını bekliyor. Markanın internet sitesi ve mobil uygulamasında indirimlerin 26 Kasım Perşembe akşamı erişime açılması, fiziksel mağazalarda ise 27 Kasım Cuma günü başlaması öngörülüyor.

MASSIMO DUTTI İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Inditex grubunun bir diğer markası Massimo Dutti'de de kasım ayının son haftasında indirim kampanyası düzenlenmesi bekleniyor. Online alışverişte 26 Kasım, fiziksel mağazalarda ise 27 Kasım tarihleri öne çıkıyor. İndirim oranları ve kampanyaya dahil olacak ürünler konusunda henüz resmî açıklama bulunmuyor.

2026 INDİTEX İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? İŞTE BEKLENEN TARİHLER

2026 Black Friday döneminde Inditex markaları için öne çıkan indirim takvimi şöyle:

Marka Online indirim Mağaza indirimi Zara 26 Kasım 27 Kasım Bershka 26 Kasım 27 Kasım Pull&Bear 26 Kasım 27 Kasım Oysho 26 Kasım 27 Kasım Stradivarius 26 Kasım 27 Kasım Massimo Dutti 26 Kasım 27 Kasım

Belirtilen tarihler geçmiş yıllardaki uygulamalara ve kampanya beklentilerine dayanmaktadır. Markaların Türkiye için kesin başlangıç tarihleri, saatleri ve indirim oranları henüz resmî olarak doğrulanmamıştır.