Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yılın en büyük alışveriş dönemlerinden biri olan Black Friday için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü moda grubu Inditex bünyesinde faaliyet gösteren Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius ve Massimo Dutti markalarının kasım ayı indirimleri yakından takip ediliyor. Özellikle kışlık giyim, ayakkabı ve spor giyim alışverişi yapmak isteyenler, online mağazalarda ve fiziksel mağazalarda indirimlerin başlayacağı tarihi araştırıyor.
Zara'nın 2026 Black Friday indirimlerinin 26 Kasım Perşembe akşamı mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden başlaması bekleniyor. Fiziksel mağazalarda ise indirimli fiyatların 27 Kasım Cuma günü geçerli olacağı tahmin ediliyor.
Ancak Zara Türkiye tarafından kampanyanın kesin başlangıç saati ve indirim oranları henüz açıklanmadı. Kaban, mont, kazak, pantolon, ayakkabı ve çanta gibi kategorilerdeki fırsatların kampanya döneminde öne çıkması bekleniyor.
Inditex grubunun genç giyim markalarından Bershka'da da Black Friday indirimleri için 26-27 Kasım tarihleri öne çıkıyor. Markanın online kanallarında 26 Kasım Perşembe akşamı, fiziksel mağazalarında ise 27 Kasım Cuma günü indirimlerin başlaması bekleniyor.
İndirim kapsamına girecek ürünler ve uygulanacak fiyatlar henüz kesinleşmedi.
Oysho'nun 2026 Black Friday kampanyasının da 26 Kasım Perşembe akşamı online alışveriş kanallarında başlaması, 27 Kasım Cuma günü mağazalarda uygulanması bekleniyor.
Özellikle spor giyim, tayt, sporcu sütyeni, eşofman ve ev giyim koleksiyonlarında seçili ürünlerin indirim kapsamına girmesi bekleniyor. Kampanyanın kesin başlangıç saati ve indirim oranları ise henüz marka tarafından duyurulmadı.
Pull&Bear'ın kasım ayı indirimleri için de Black Friday haftası işaret ediliyor. Geçmiş yıllardaki kampanya uygulamaları dikkate alındığında online indirimlerin 26 Kasım Perşembe akşamı, mağaza indirimlerinin ise 27 Kasım Cuma günü başlaması bekleniyor.
Stradivarius müşterileri de 2026 Black Friday kampanyalarını bekliyor. Markanın internet sitesi ve mobil uygulamasında indirimlerin 26 Kasım Perşembe akşamı erişime açılması, fiziksel mağazalarda ise 27 Kasım Cuma günü başlaması öngörülüyor.
Inditex grubunun bir diğer markası Massimo Dutti'de de kasım ayının son haftasında indirim kampanyası düzenlenmesi bekleniyor. Online alışverişte 26 Kasım, fiziksel mağazalarda ise 27 Kasım tarihleri öne çıkıyor. İndirim oranları ve kampanyaya dahil olacak ürünler konusunda henüz resmî açıklama bulunmuyor.
2026 Black Friday döneminde Inditex markaları için öne çıkan indirim takvimi şöyle:
|Marka
|Online indirim
|Mağaza indirimi
|Zara
|26 Kasım
|27 Kasım
|Bershka
|26 Kasım
|27 Kasım
|Pull&Bear
|26 Kasım
|27 Kasım
|Oysho
|26 Kasım
|27 Kasım
|Stradivarius
|26 Kasım
|27 Kasım
|Massimo Dutti
|26 Kasım
|27 Kasım
Belirtilen tarihler geçmiş yıllardaki uygulamalara ve kampanya beklentilerine dayanmaktadır. Markaların Türkiye için kesin başlangıç tarihleri, saatleri ve indirim oranları henüz resmî olarak doğrulanmamıştır.