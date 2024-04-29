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29 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:44

Zayıf diye okçuluğa kabul edilmedi şimdi Paris Olimpiyatları’nda! Ulaş Berkim Tümer’in etkileyici kariyeri

Çocukken zayıflığı sebebiyle taekwondoya kabul edilmeyen Ulaş Berkim Tümer, 2024 Paris Olimpiyatları’na okçuluk dalında kota aldı. Ulaş Berkim Tümer kimdir, kaç yaşında?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Zayıf diye okçuluğa kabul edilmedi şimdi Paris Olimpiyatları’nda! Ulaş Berkim Tümer’in etkileyici kariyeri

2023 yılında Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Turnuvası’nda gümüş madalya sahibi olarak Paris Olimpiyatları’na bilet almış oldu.

Zayıf diye okçuluğa kabul edilmedi şimdi Paris Olimpiyatları’nda! Ulaş Berkim Tümer’in etkileyici kariyeri - 1. Resim

ULAŞ BERKİM TÜMER’İN KARİYERİ

2003 yılında dünyaya gelen 21 yaşındaki milli okçu Tümer, Çanakkale Gelibolulu’dur. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümünde üniversite hayatına başladı.
7 yaşında okçuluk sporuna ilgi duydu ancak zayıf ve küçük olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. Hırs yapıp kilo alan sporcu 9 yaşında okçuluk sporuna başladı. 
Spora başladıktan 1 yıl sonra yeteneği fark edildi ve miniklerde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 

2017 senesinde milli takıma seçildi.

2018 yılında Antalya’da düzenlenen Genç Kadetler Türkiye Şampiyonası’nda milli takımda yer aldı.

2020 yılında  Mete Gazoz ile çalışmaya başladı.

Almanya’da gerçekleştirilen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı’nda Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile dünya ikinciliğini paylaştı.

Türkiye’yi Arjantin, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Hırvatistan gibi birçok ülkede temsil edip başarı sağladı. 

Zayıf diye okçuluğa kabul edilmedi şimdi Paris Olimpiyatları’nda! Ulaş Berkim Tümer’in etkileyici kariyeri - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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