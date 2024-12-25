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Zemheri başladı mı? Zemheri ne zaman geliyor merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 21:11 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 21:21
Zemheri başladı mı? Zemheri ne zaman geliyor merak ediliyor

Ocak ayına sayılı günler kala vatandaşlar zemheri döneminin başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Zemheri ayının başlangıç ve bitişi araştırılıyor.

Karakış olarak da bilinen zemheri aşırı soğuk geçen kış​ dönemi için Anadolu​'da yaygın olarak kullanılıyor.

Zemheri tarihleri, belli bölgelerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Zemheri başladı mı? Zemheri ne zaman geliyor merak ediliyor - 1. Resim

ZEMHERİ BAŞLADI MI NE ZAMAN?

22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak da ifade ediliyor.

Zemheri döneminin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık  dalgalanmasının çok fazla olmasıdır.

Zemheri başladı mı? Zemheri ne zaman geliyor merak ediliyor - 2. Resim

ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, Arapçada kış anlamına gelen "zem" ile Farsçada uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi sonucu oluşmuştur.

Öte yandan kış, eski zamanlarda zemheri ismiyle de anılırdı.

Bu dönemde 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

Sıkça Sorulan Sorular
30 Ocak tarihinde.

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Kaynak: TGRT Haber
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