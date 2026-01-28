Menü Kapat
Zemheri bitti mi havalar ne zaman ısınacak?

Zemheri soğukları ayı ve takvimi, 2026 Ocak ayı sonlarına ilerlerken akla gelen konulardan biri oldu. Zemheri çıktı mı, havalar ne zaman ısınacak sorusu, mevsim normallerinden seyreden hava şartları ile merak ediliyor. Geçmişte kış mevsimi ikiye ayrılırdı. Aralık ve Ocak ayları arasında belirli günler zemheri ayı olarak adlandırılırdı. Zemheri döneminde 17-18 derece seyreden sıcaklıklar birkaç gün içinde 4-5 dereceye kadar gerileyebiliyor.

2026 Zemheri takvimi ve süresi, Ocak ayında etkili olan soğuk hava dalgası ile ilgi odağı oldu.

Zemheri aylarının en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benziyor olması.

Bu nedenle de halk arasında karakış olarak bilinen süreçte sıcaklık oynaklığı fazla olmaktadır. Buna bağlı olarak da hastalıklar sıklıkla görülür.

Zemheri bitti mi havalar ne zaman ısınacak?

ZEMHERİ BİTTİ Mİ?

Zemheri başlangıç ve bitiş takvimi, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak tanımlanıyor.

Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının yüksek olmasıdır.

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsamaktadır.

Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar düşer. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların yoğun görüldüğü aydır.

