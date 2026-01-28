Zemheri bitti mi havalar ne zaman ısınacak?

2026 Zemheri takvimi ve süresi, Ocak ayında etkili olan soğuk hava dalgası ile ilgi odağı oldu.

Zemheri aylarının en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benziyor olması.

Bu nedenle de halk arasında karakış olarak bilinen süreçte sıcaklık oynaklığı fazla olmaktadır. Buna bağlı olarak da hastalıklar sıklıkla görülür.

ZEMHERİ BİTTİ Mİ?

Zemheri başlangıç ve bitiş takvimi, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak tanımlanıyor.

Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının yüksek olmasıdır.

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsamaktadır.

Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar düşer. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların yoğun görüldüğü aydır.