Zemheri ne zaman başlıyor? Zemherinin kaç gün süreceği araştırılıyor

11 Aralık 2024 23:41 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 23:46

Aralık ayının gelmesiyle birlikte zemheri ayları, başlayacağı tarih ve zemheri soğukları da araştırma konusu oldu.

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Halk tabiriyle karakış olarak da adlandırılan zemheri ağı kış​ aylarının başlangıcını temsil ediyor.

Aralık​ ayının gelmesiyle birlikte de vatandaşlar zemheri ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zemheri ayı her yıl 22 Aralık tarihinde başlar ve 30 Ocak​ tarihinde sona erer.

Yaklaşık 40 günlük döneme ait olan zemheri ayının en bilinen özelliklerinden biri de sonbahar ve kış aylarının tam ortasına denk gelmesidir.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Arapçada kış anlamına gelen "zem" kelimesi ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan zemheri, kışın en soğuk​ günlerini işaret eder.

Zemheri döneminin ilk yarısında hava sıcaklıklarında değişmeler yaşanırken 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün içinde aniden 4-5 dereceye kadar iner.