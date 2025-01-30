Zemheri ne zaman çıkıyor? Ocak ayının sonunun gelmesiyle birlikte zemheri araştırılmaya başlandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

30 Ocak 2025 21:41 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:50

Kara kışın en sert geçtiği dönem olarak bilinen zemheri döneminin başlayıp biteceği tarih merak ediliyor. Ocak ayının sonunun gelmesiyle birlikte zemherinin bitişi de araştırılmaya başlandı.

Kara kış olarak bilinen zemheri döneminde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin de altına düşüyor. ZEMHERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR? 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem zemheri ayı olarak ifade edilegelmiştir. Bununla birlikte Ocak ayının sonuyla birlikte zemheri dönemi de bitiyor. ZEMHERİ NEDİR, NE DEMEKTİR? Arapça kış anlamına gelen "zem" kelimesi ile Farsça uğultu anlamına gelen "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Zemherinin en belirgin özelliği bir bölümü sonbahara bir bölümü ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. İlgili Haberler Zemheri ne zaman başlıyor? Zemherinin kaç gün süreceği araştırılıyor Zemheri başladı mı? Zemheri ne zaman geliyor merak ediliyor