Zemzem Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Zemzem Eş Anlamlısı Nedir ve Neyi İfade Eder?

Zemzem, İslam inancında kutsal olarak kabul edilen suyun adıdır ve Mekke’de, Kâbe yakınındaki Zemzem kuyusundan çıkar. Bu su, Hz. İbrahim’in (aleyhisselam) eşi Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail’in hikâyesiyle bağlantılı olarak mucizevi bir biçimde ortaya çıkmıştır. İnanışa göre, zemzem suyu hastaya şifa olur, açlığı giderir, Allah’tan koruma niyetiyle içilirse insana fayda verir. Hadis-i şeriflerde de “Zemzem suyu, hangi niyetle içilirse o niyetle faydalıdır” buyrulmuştur. Dolayısıyla bu kutsal su, manevi şifa, koruma ve bereket niyetiyle içilir.

Hac ve umre ibadeti için Mekke’ye giden Müslümanların öncelikli ziyareti, Kâbe etrafındadır ve Zemzem kuyusundan su içmek, İslami bir gelenek. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) ve sahabe zamanından bu yana, zemzem suyu bereketine, şifa ve koruma özelliğine inananlar tarafından ihtiramla tüketilir. İslami kaynaklarda bahsi geçen rivayetlere göre Hz. Hacer’in çöl ortasında oğlu Hz. İsmail için su aradığı sırada ortaya çıkan mucizevi su kaynağı, asırlardır kutsallığını korumaktadır. Zemzem nedir, zemzem ne demek sorularının cevabı da, bu tarihsel mucize ve manevi değere dayanır.

ZEMZEM NEDİR, NE DEMEK?

Zemzem, Mekke’de, Kâbe’nin hemen yakınlarında bulunan derin bir kuyudan çıkan sudur. Kelime olarak Arapça kökenli olduğu ve bir suyun fışkırmasını veya çoğalmasını ifade eden anlama işaret ettiği rivayet edilir. Dini kaynaklarda zemzem, Hz. İsmail’in (aleyhisselam) çöl ortasında su ihtiyacı için annesi Hz. Hacer’in çabası sonrasında Allah’ın ihsanıyla yeryüzüne fışkırdığı anlatılan kutsal su olarak kabul edilir. Müminler, ibadet niyetiyle orada bulunurken bu sudan içer ve dünya çapında bir hatıra olarak ülkesine götürür.

ZEMZEM EŞ ANLAMLISI

Zemzem kelimesini tam olarak karşılayan bir eş anlamlı Türkçe kelime bulunmaz. Ancak “kutsal su,” “mukaddes su,” “mübarek su” gibi ifadeler, zemzemin İslam’daki değerini kısmen yansıtabilir. Yine de bunlar tam bir eş anlamlıdan ziyade zemzemin manevi önemini anlatan sıfatlardır. Halk arasında “Zemzem suyu” tabiri sıklıkla kullanılır ve “zemzem” dendiğinde bu mübarek su kastedilir.

ZEMZEM NEYİ İFADE EDER?

Zemzem, İslam inancında:

Mucize: Hz. Hacer’in oğlu Hz. İsmail’e su aradığı anda Allah’ın yardımıyla fışkıran, çöl ortasındaki su kaynağının bir mucizesi olarak görülür. Şifa Kaynağı: Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), zemzemin hangi niyetle içilirse o niyetle yarar sağlayacağını bildirmiştir. Açlığı gidermek, hastalığa şifa bulmak ve belalardan korunmak niyetiyle içildiğinde Allah’ın izniyle fayda verdiğine inanılır. Bereket ve Rahmet: Asırlar boyunca kurak bir bölgede tükenmeden akması, zemzemin bereket sembolü olarak görülmesine neden olmuştur. Hacıların yanlarında memleketlerine götürdükleri zemzem, aile ve yakınlar tarafından manevi değeri nedeniyle paylaşılır.

ZEMZEMLE İLGİLİ SÜNNETLER

Bolca İçmek : İslam âlimleri, özellikle vedâ tavafının ardından bolca zemzem içilmesini ve hatta dökülmesini tavsiye etmişlerdir.

: İslam âlimleri, özellikle vedâ tavafının ardından bolca zemzem içilmesini ve hatta dökülmesini tavsiye etmişlerdir. Ayakta ve Kâbe’ye Karşı : Zemzemi ayakta, Beytullah’a (Kâbe’ye) karşı dönerek içmek sünnet kabul edilir.

: Zemzemi ayakta, karşı dönerek içmek sünnet kabul edilir. Dua Etmek: Zemzem içerken veya sonrasında niyet edip dua etmek yaygın bir uygulamadır. Hz. İbni Abbas (radıyallahu anh), “Ya Rabbi, senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum” diyerek zemzem içerdi.