Zeyit Şener kimdir? Akdeniz Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

13 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:38

Mersin'in ilçesi Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız'ın gözaltına alınması üzerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Neden kayyum atandığı ise vatandaşın gündeminde.

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesinin tutuklanması üzerine Hoşyar Sarıyıldız neden gözaltına alındı merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Akdeniz Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener atandı.

AKDENİZ BELEDİYESİ NEDEN KAYYUM ATANDI?

Mersin'de terör soruşturması sonucunda Hoşyar Sarıyıldız ile 4 meclis üyesi tutuklanmıştı. 1 meclis üyesi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Sarıyıldız'ın görevden alınması üzerine İçişleri Bakanlığı Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'i kayyum olarak atadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri gereğince Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Açıklamanın devamında "Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

ZEYİT ŞENER KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

1975 senesinde Antalya'nın Akseki İlçesi Kuyucak köyünde dünyaya geldi. Antalya Yavuz Selim Lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında mezun oldu.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan isim 1998 senesinde .C. Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. 1 Haziran 2000 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine başladı.

Sivas Ulaş ilçesi ile Kayseri Alkışla ilçelerinde Kaymakam vekillikleri, Milli Güvenlik Akademisi Eğitimi, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve kurslarından sonra sırasıyla Sinop Dikmen Kaymakamlığı, Bayburt Demirözü Kaymakamlığı, Erzurum Aşkale Kaymakamlığı, Denizli Serinhisar Kaymakamlığı, Manisa Gölmarmara Kaymakamlığı ve İstanbul Güngören Kaymakamlığında gören alan Şener, 26.08.2022 tarihinde Akdeniz Kaymakamı olarak atandı.