Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 17:36 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 17:48
Zeynep Çelik kimdir? Türkiye&#039;nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti

31 Mart seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldı.

AK PartiÇanakkale​ 8. Olağan İl Kongresi, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇTİ

AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresinde Çanakkale'nin Yenice​ ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde 31 Mart seçimlerinde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı.

AK Parti'ye geçen Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'e Bakan Yusuf Tekin parti rozetini taktı.

Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti - 2. Resim

ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

Genç başkan Zeynep Çelik 22 yaşındadır.

Zeynep Çelik, Çanakkale Yenice’de tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır.

Bağımsız partiden belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik AK Parti'ye geçti.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
ak partiçanakkaleyenice

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...