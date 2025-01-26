Zeynep Çelik kimdir? Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti’ye geçti
31 Mart seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi, İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve çok sayıda partili katılım gösterdi.
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇTİ
AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde 31 Mart seçimlerinde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı.
AK Parti'ye geçen Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'e Bakan Yusuf Tekin parti rozetini taktı.
ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?
Genç başkan Zeynep Çelik 22 yaşındadır.
Zeynep Çelik, Çanakkale Yenice’de tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır.
Bağımsız partiden belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik AK Parti'ye geçti.