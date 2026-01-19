Menü Kapat
Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta? Avustralya Açık hangi kanalda yayınlandığı gündemde

Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mili tenisçimiz Zeynep Sönmez sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta eleme turlarını geçerek adını ana tabloya yazdırmayı başarmıştı. Dünya 11 numarası Rus raket Ekaterine Alexandrova ile karşı karşıya gelen Zeynep Sönmez tarihi bir başarı elde ederek 2. tura yükseldi. Zeynep Sönmez'in 2. tur rakibinin kim olduğu belli oldu. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Avustralya Açık hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Avustralya'nın Melburne şehrinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçimiz Zeynep Sönmez eleme turlarında Çekyalı raket Laura Samsonova, Arjantinli raket, Julia Riera ve Rus raket Anastasia Gasanova'yı yenerek ana tabloya yükselmişti. Avustralya Açık'ın 1. turunda ise 11 numaralı seribaşı Rus raket Ekaterine Alexandrova ile karşı karşıya gelen milli tenisçimiz, rakibini 2-1 yenerek 2. tura yükseldi. Tarihi bir başarı elde eden Zeynep Sönmez ikinci turda ise dünya 74 numarası ABD'li raket Anna Bondar ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık 2. tur mücadeleleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Zeynep Sönmez - Anna Bondar maçı açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise henüz açıklanmadı. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak olan bütün karşılaşmaların netleşmesinin ardından Zeynep Sönmez'in maçının saatinin duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

AVUSTRALYA AÇIK HANGİ KANALDA?

Avustralya Açık'ın bütün karşılaşmaları HBO Max ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda Avustralya Açık'ın 2. tur mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Zeynep Sönmez - Anna Bondar mücadelesi de HBO Max'ten yayınlanacak. HBO Max platformundan mücadeleyi izleyebilmek için vatandaşların aboneliklerinin bulunması gerekiyor.

#Aktüel
