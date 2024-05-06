06 May 2024 09:26 - Güncelleme : 06 May 2024 09:50
Zeytin Ağacı yeni sezon 11 Temmuz'da yayınlanacak
Netflix ekranlarında yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizinin nerede çekildiği de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisinin birinci sezonu 2022 yılında yayınlanmıştı.
İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun ise ne zaman geleceği izleyicileri tarafından merak ediliyor.
Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.
Ayvalık'da çekilen dizi üç kız arkadaş arasından birinin hastalığının nüksetmesi sonucunda yeni bir tedavi yöntemi arayışına girmesini konu alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle:
- Tuba Büyüküstün
- Seda Bakan
- Boncuk Yılmaz
- Murat Boz
- Fırat Tanış
- Rıza Kocaoğlu
- Füsun Demirel
- Serkan Altunorak
- Umut Kurt
- Aytaç Şaşmaz
- Nilüfer Açıkalın
- Gözde Kansu
- Ali İpin
- Selen Uçer
Kaynak: TGRT HABER