Zeytin Ağacı yeni sezon 11 Temmuz'da yayınlanacak

06 May 2024 09:26 - Güncelleme : 06 May 2024 09:50

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in yerli yapımı Zeytin Ağacı dizisinin birinci sezonu 2022 yılında yayınlanmıştı.

İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunun ise ne zaman geleceği izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu 11 Temmuz 2024 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.

Ayvalık'da çekilen dizi üç kız arkadaş arasından birinin hastalığının nüksetmesi sonucunda yeni bir tedavi yöntemi arayışına girmesini konu alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise şöyle: