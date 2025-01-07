Zeytinburnu su kesintisi listesi (7 Ocak 2025)

07 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:12

Zeytinburnu'nda bugün 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanan mahalleler ve kesinti detayları İSKİ tarafından açıklandı.

Zeytinburnu ilçesinde bugün 11 mahallede su kesintisi başladı. İşte kesintiye dair tüm detaylar.

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

Zeytinburnu'nda bugün, 7 Ocak 2025 tarihinde, 11 mahallede su kesintisi yaşanıyor. Etkilenen mahalleler arasında Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Nuripaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Çırpıcı Mahalleleri bulunuyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 800 mm çapında ana isale hattında bir arıza meydana geldi.

Etkilenen Mahalle: Beştelsiz Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Etkilenen Mahalle: Gökalp Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Etkilenen Mahalle: Kazlıçeşme Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Etkilenen Mahalle: Nuri Paşa Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Etkilenen Mahalle: Seyitnizam Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Etkilenen Mahalle: Sümer Mahallesi

Arıza Açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası.

Başlama Tarihi: 07.01.2025 11:01:11

Tahmini Bitiş Tarihi: 07.01.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: Alo 185

Kesinti, 07.01.2025 tarihinde saat 11:01:11 itibariyle başladı. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ALO 185'i arayarak İSKİ'den bilgi alabilirler. Bu kesintiler, bölgede yaşayan vatandaşların günlük yaşamını etkiliyor ve su kullanımında dikkatli olmaları gerekiyor.

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Zeytinburnu'ndaki su kesintisinin tahmini bitiş tarihi 7 Ocak 2025 saat 17:00 olarak belirlenmiştir. Bu süre, İSKİ tarafından onarım çalışmalarının tamamlanması için öngörülen zamandır. Ancak, teknik nedenlerle bu sürenin uzama olasılığı bulunmaktadır.

Vatandaşlar, kesintinin daha uzun sürebileceği ihtimaline karşı su ihtiyaçlarını önceden planlamalıdırlar. İSKİ, çalışmaların ilerleyişi konusunda güncellemeler yaparak halkı bilgilendirmeye devam edecektir.

ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Zeytinburnu'nda suyun tekrar gelmesi beklenen tarih ve saat, 7 Ocak 2025 saat 17:00'tür. Bu, İSKİ'nin arızayı gidermesi ve suyun yeniden dağıtımının sağlanması için belirlediği zaman dilimidir.

Suyun yeniden verilmesiyle birlikte, mahallelerdeki basınç ve su kalitesi normale dönünceye kadar geçiş süreci yaşanabilir. Vatandaşların bu süreçte sabırlı olmaları ve İSKİ'nin duyurularını takip etmeleri önemlidir.

Zeytinburnu'nda Hangi Mahallelerde Su Kesintisi Var?

Zeytinburnu'nda su kesintisi yaşanan mahalleler: Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Nuripaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan, Yeşiltepe ve Çırpıcı Mahalleleri.

Zeytinburnu Su Kesintisi Ne Zaman Başladı?

Su kesintisi, 7 Ocak 2025 tarihinde saat 11:01:11'de başladı.

Zeytinburnu Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

Kesintinin tahmini bitiş tarihi 7 Ocak 2025 saat 17:00 olarak belirlendi.

Zeytinburnu Su Kesintisi Nedeni Ne?

Kesinti, içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 800 mm çapındaki ana isale hattında yaşanmaktadır.

Zeytinburnu Su Kesintisi Hakkında Detaylı Bilgi Nereden Alınır?

Detaylı bilgi için ALO 185'i arayarak İSKİ'den bilgi alabilirsiniz.