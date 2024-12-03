Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Zeytinburnu’nda elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

Zeytinburnu’nda elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:05
Zeytinburnu’nda elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

3 Aralık Salı günü Zeytinburnu'nda yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar elektriklerin geleceği saati araştırdı. BEDAŞ tarafından paylaşılan verilerine göre kesintinin biteceği zaman netleşti.

Bugün erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi​ devam ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

3 Aralık günü 10.00 civarında başlayan kesintinin biteceği süre BEDAŞ aracılığıyla öğreniliyor.

ZEYTİNBURNU​ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

3 Aralık günü MERKEZ-TELSİZ mah 85/15., PAPATYA, TOMURCUK sk bölgelerinde meydana gelen kesinti 16.00'ya kadar sürecek.

YEŞİLKÖY mah ÇAMÖZÜ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk bölgelerinde de kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.

Zeytinburnu’nda elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu - 1. Resim

5 ARALIK ZEYTİNBURNU KESİNTİSİ

MERKEZ EFENDİ mah sk bölgelerinde yarın 09.00 ile 12.00 aralığında arıza çalışması yaşanacak.

MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, GENÇ OSMAN sokakta 11.00'de başlayan çalışmalar 14.00'e kadar sürecek.

ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sokak bölgelerinde ise 16.00'da sonlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
zeytinburnuelektrik kesintisi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...