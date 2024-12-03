Zeytinburnu’nda elektrik kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

03 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:05

3 Aralık Salı günü Zeytinburnu'nda yaşanan elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar elektriklerin geleceği saati araştırdı. BEDAŞ tarafından paylaşılan verilerine göre kesintinin biteceği zaman netleşti.

Türkiye savunma sanayinde özel projeler ve küresel işbirlikleri

Türkiye savunma sanayinde özel projeler ve küresel işbirlikleri

BYD Han ve Seal modelleri Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

BYD Han ve Seal modelleri Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Bugün erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi​ devam ederken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

3 Aralık günü 10.00 civarında başlayan kesintinin biteceği süre BEDAŞ aracılığıyla öğreniliyor.

ZEYTİNBURNU​ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

3 Aralık günü MERKEZ-TELSİZ mah 85/15., PAPATYA, TOMURCUK sk bölgelerinde meydana gelen kesinti 16.00'ya kadar sürecek.

YEŞİLKÖY mah ÇAMÖZÜ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah 321., 322., BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/19., G/20., G/22., G/22/1., G/23., G/24., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/28., G/29., G/32., G/33., G/34., G/35., G/7., HALİL DİNÇER, MEVLANA sk bölgelerinde de kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.

5 ARALIK ZEYTİNBURNU KESİNTİSİ

MERKEZ EFENDİ mah sk bölgelerinde yarın 09.00 ile 12.00 aralığında arıza çalışması yaşanacak.

MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, GENÇ OSMAN sokakta 11.00'de başlayan çalışmalar 14.00'e kadar sürecek.

ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sokak bölgelerinde ise 16.00'da sonlanacak.