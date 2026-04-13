Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gözler Zilkade ayına çevrildi. 2026 yılı dini günler takvimine göre geçiş tarihleri netlik kazandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Zilkade ayının ilk gecesi ne zaman? 2026 Şevval ayının son günlerine girdik 2026 yılı dini takvimine göre Şevval ayının sonu yaklaşırken, Zilkade ayının başlangıç tarihi belli oldu. Zilkade ayı ne zaman 2026! Şevval ayı 17 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Zilkade ayı ne zaman? Zilkade ayı 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak. Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Zilkade ayı, haram ayların ilki olarak kabul ediliyor. Zilkade ayının ilk gecesi! Zilkade ayının ilk gecesi 17 Nisan 2026 Cuma'yı 18 Nisan 2026 Cumartesi'ye bağlayan gecedir. Zilkade ayının ilk 10 gününün tarihleri de metinde belirtilmiştir.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı’nın birinci günüyle birlikte başlayan Şevval ayı, 17 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte Şevval ayının son günü idrak edilmiş olacak ve bir sonraki gün Zilkade ayına geçiş yapılacak.

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2026?

2026 yılı dini takvimine göre Zilkade ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak. Şevval ayının tamamlanmasının ardından gelen bu tarih, aynı zamanda haram ayların ilki olarak kabul edilen dönemin başlangıcı olacak.

Zilkade ayının başlamasıyla birlikte, Zilhicce ayına sadece bir ay kalmış olacak. Bu süreçte Kurban Bayramı’na hazırlıklar da başlayacak.

Zilkade ayının ilk gecesi 17 Nisan 2026 Cuma gününü 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe bağlayan gecedir.

ZİLKADE AYI GÜNLERİ 2026

Zilkade ayının ilk günü 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe denk geliyor. Zilkade ayının ilk 10 günü şöyledir:

18 Nisan: Zilkade ayının 1. Günü

19 Nisan: Zilkade ayının 2. Günü

20 Nisan: Zilkade ayının 3. Günü

21 Nisan: Zilkade ayının 4. Günü

22 Nisan: Zilkade ayının 5. Günü

23 Nisan: Zilkade ayının 6. Günü

24 Nisan: Zilkade ayının 7. Günü

25 Nisan: Zilkade ayının 8. Günü

26 Nisan: Zilkade ayının 9. Günü

27 Nisan: Zilkade ayının 10. Günü