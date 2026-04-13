Zilkade ayının ilk gecesi ne zaman? 2026 Şevval ayının son günlerine girdik

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gözler Zilkade ayına çevrildi. 2026 yılı dini günler takvimine göre geçiş tarihleri netlik kazandı.
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
20 Mart 2026 tarihinde Ramazan Bayramı’nın birinci günüyle birlikte başlayan Şevval ayı, 17 Nisan 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihle birlikte Şevval ayının son günü idrak edilmiş olacak ve bir sonraki gün Zilkade ayına geçiş yapılacak.
2026 yılı dini takvimine göre Zilkade ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak. Şevval ayının tamamlanmasının ardından gelen bu tarih, aynı zamanda haram ayların ilki olarak kabul edilen dönemin başlangıcı olacak.
Zilkade ayının başlamasıyla birlikte, Zilhicce ayına sadece bir ay kalmış olacak. Bu süreçte Kurban Bayramı’na hazırlıklar da başlayacak.
Zilkade ayının ilk gecesi 17 Nisan 2026 Cuma gününü 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe bağlayan gecedir.
Zilkade ayının ilk günü 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe denk geliyor. Zilkade ayının ilk 10 günü şöyledir:
18 Nisan: Zilkade ayının 1. Günü
19 Nisan: Zilkade ayının 2. Günü
20 Nisan: Zilkade ayının 3. Günü
21 Nisan: Zilkade ayının 4. Günü
22 Nisan: Zilkade ayının 5. Günü
23 Nisan: Zilkade ayının 6. Günü
24 Nisan: Zilkade ayının 7. Günü
25 Nisan: Zilkade ayının 8. Günü
26 Nisan: Zilkade ayının 9. Günü
27 Nisan: Zilkade ayının 10. Günü