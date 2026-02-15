Menü Kapat
14°
Zincir marketler Ramazan’da zam yapacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak? Bakanlık söz aldı

Ticaret Bakanlığı; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi gibi devlerin yanı sıra gıda toptancıları ve meslek odalarıyla önemli bir toplantı yaptı. Görüşmede, etten süte, yağdan bakliyata kadar tüm temel ürün gruplarında fiyatların Bayram sonuna kadar sabit kalması kararlaştırıldı. Peki, zincir marketler Ramazan’da zam uygulayacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak?

Zincir marketler Ramazan'da zam yapacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak? Bakanlık söz aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.02.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
saat ikonu 18:11

, ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst düzey yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile buluştu.

Zincir marketler Ramazan’da zam yapacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak? Bakanlık söz aldı

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na taahhüt verdi.

Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı saptaması halinde ceza uygulayacak.

Zincir marketler Ramazan’da zam yapacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak? Bakanlık söz aldı

RAMAZAN’DA HANGİ ÜRÜNLERE ZAM YAPILMAYACAK?

Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının sürdürülmesi, kampanyalar ve indirim uygulamalarının çoğaltılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa izin verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı.

Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai yaptırım uygulanabilecek.

