Zincir marketler Ramazan’da zam yapacak mı hangi ürünlere zam yapılmayacak? Bakanlık söz aldı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde GİMAT gibi gıda toptancı kuruluşları, BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatifleri, Altunbilekler, Çağdaş, Yunus, Akyurt gibi zincir marketlerin üst düzey yöneticileri, yerel marketleri temsilen Türkiye Perakendeciler Federasyonu (Perder), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Halciler Federasyonu gibi meslek odaları ile buluştu.

Ramazan Bayramı sonuna kadar marketler ve toptancılar tüm ürün gruplarında herhangi bir zam yapmayacaklarına dair Ticaret Bakanlığı'na taahhüt verdi.

Bakanlık BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm marketlerin mevcut fiyat listelerini alırken, bayram sonuna kadar yapacağı denetimlerde herhangi bir fiyat artışı saptaması halinde ceza uygulayacak.

RAMAZAN’DA HANGİ ÜRÜNLERE ZAM YAPILMAYACAK?

Gerçekleşen görüşmelerde et, süt ve süt ürünleri, bakliyat, yağ, unlu mamuller başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının sürdürülmesi, kampanyalar ve indirim uygulamalarının çoğaltılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa izin verilmemesi hususlarında mutabakat sağlandı.

Haksız fiyat uygulamalarında bulunan işletmelere 9 bin 339 TL ile 39 milyon 916 bin 524 TL arasında cezai yaptırım uygulanabilecek.