Ziraat Bankası mobil uygulamasında bugün teknik bir arıza oluştu

15 Ekim 2024 17:33 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:48

15 Ekim bugün İş Bankası mobil uygulamasında bazı erişim sorunları meydana gelmişti. Kısa süre içerisinde çözülen sorun sonrasında Ziraat Bankası mobil uygulamasında da bağlantı hatası oluştu.

Bugün 16.00 civarında Ziraat Bankası​ uygulamasında hata​ ile karşılaşan kullanıcıları çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı.

Kullanıcıların bazıları şu an sorunsuz giriş yaparken bazı kullanıcılar da hata devam ediyor.

ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

15 Ekim günü Ziraat Bankası mobil uygulamasında bazı erişim sorunları yaşandı. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken uygulamanın kısa sürede tamamen düzelmesi bekleniyor.

Bazı kullanıcılar uygulamaya sorunsuz girebiliyor. Downdetector'de yer alan raporlama da şöyle:

QNB FİNANSBANK NEDEN AÇILMIYOR?

15 Ekim günü ilk olarak İş Bankası ardından Ziraat Bankası ve QNB Finansbank'ta erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sorunu dile getirirken Downdetector raporlaması şöyle oldu: