Ziraat Bankası personel alımı sınav sonuçları açıklandı

05 Eylül 2024 08:37 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:41

Ziraat Bankası bünyesinde çalışacak 770 personel istihdamı için 10 Ağustos tarihinde yapılan Ziraat Finans Grubu sınav sonuçları açıklandı.

Ziraat Bankası internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre Ziraat Finans Grubu işe alım sınav sonuçları açıklanırken mülakat yerleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

ZİRAAT BANKASI İŞE ALIM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Ziraat Finans Grubu işe alım sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler mülakat tarihlerine çevrildi. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada mülakat tarih ve yerlerinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar için mülakat yerleri ve tarihlerine ilişkin bilgilendirme bankanın internet sitesinde daha sonra yapılacak.

ZİRAAT BANKASI SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ziraat Finans Grubu işe alım sınav sonucunuzu Ziraat Bankası işe alım internet sitesinden daha önce SMS ile gönderilen kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 770 PERSONEL ALIMI HANGİ POZİSYONLARDA YAPILACAK?

Ziraat Bankası tarafından yapılacak 770 personel istihdamı için pozisyonlar; 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ve 600 Servis Personeli şeklindedir.