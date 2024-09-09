Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları yarın başlıyor! İlk maç Kahramanmaraş-Kilis Belediyespor

09 Eylül 2024 13:46 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:59

TFF tarafından Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçlarının programı açıklandı. Programın açıklanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman başlıyor sorularının cevabı merak edilmeye başlandı.

2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ilk tur programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Maç programının ardından ilk maçın ne zaman başlayacağı ve hangi takımlar arasında oynanacağı da belli oldu.

2024-2025 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası, 10 Eylül Salı günü başlayacak.

İlk maç saat 14.00'de AKEDAŞ ESPAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ve Kilis Belediyespor arasında Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası'nda oynanacak.

10 Eylül tarihinde diğer oynanacak olan Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor karşılaşması ise Sinop Üniversitesi Stadı'nda saat 15.00'de düzenlenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR MAÇ TAKVİMİ

10 Eylül Salı

14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)

11 Eylül Çarşamba

13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 Eylül Perşembe