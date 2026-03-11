Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final tek maç mı? ZTK çeyrek final maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek final etabının kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde Beşiktaş - Alanyaspor, Konyaspor - Fenerbahçe, Galatasaray - Gençlerbirliği ve Samsunspor - Trabzonspor eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları açıklanan bilgilere göre 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final tek maç mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmalar grup aşamasını birinci sırada tamamlayan 3 takım ile ikinciler arasında en iyi olan seribaşı takımın evinde oynanacak. Karşılaşmaların net tarihleri ise ilerleyen günlerde TFF tarafından duyurulacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabı açıklanan bilgilere göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Takımların eşleşmeleri ve oynanacak olan sahalar kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Yarı final etabında Galatasaray - Gençlerbirliği maçının galibi ile Samsunspor - Trabzonspor maçının galibi karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta ise Beşiktaş - Alanyaspor maçının kazananı ile Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi karşılaşacak. Yarı final maçları 12-13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.