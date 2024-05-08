Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı 23 Mayıs'ta oynanacak

08 May 2024 23:10 - Güncelleme : 08 May 2024 23:20

Beşiktaş 12 Mayıs'ta Alanyaspor, 19 Mayıs'ta Hatayspor ve 26 Mayıs'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak

Beşiktaş 12 Mayıs'ta Alanyaspor, 19 Mayıs'ta Hatayspor ve 26 Mayıs'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak

Türkiye Kupası'nın merakla beklenen final müsabakası için tarih ve rakipler belli oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor, kupa heyecanını zirvede yaşamak için karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 23 Mayıs 2024 tarihinde futbol tutkunlarıyla buluşacak.

Ancak, maçın oynanacağı stad ve saat bilgisi henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselirken, Trabzonspor ise Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un finaldeki mücadelesi, Türk futbol tarihine geçecek bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor.