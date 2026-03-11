CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ne zaman, saat kaçta, canlı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi canlı ve şifresiz olarak A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar kura çekimi canlı olarak takip edebilecekler. Kura çekiminin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından izlenebilecek. Kura çekiminin ardından eşleşmeler TFF tarafından paylaşılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak. Grupları birinci sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor seri başı olacak.