Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme yayını taraftarların gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak. Çeyrek finale yükselen 8 takım birbiriyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim belli olacak. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 13:45

canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bugün Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli olacak. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri ne zaman, saat kaçta, canlı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor.

CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi canlı ve şifresiz olarak ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar kura çekimi canlı olarak takip edebilecekler. Kura çekiminin ardından ise Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları ise 21-22-23 Nisan tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından izlenebilecek. Kura çekiminin ardından eşleşmeler TFF tarafından paylaşılacak.

CANLI Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rakibi netleşiyor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'te başlayacak. Grupları birinci sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor seri başı olacak.

ETİKETLER
#Futbol
#çeyrek final
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#A Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.