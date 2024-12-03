Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu

03 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:00

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Aralık maç programını duyurdu. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmalar başlarken yayınlandığı kanal da duyuruldu.

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu

Bu akşam maç var mı? 3 Aralık Salı liglerde maç programı duyuruldu

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. eleme turu maçlarının saati ve kanalı duyurulmuştu. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan müsabakaları canlı olarak izlemek için yayınlandığı kanalı araştırıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

3 Aralık günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler A Spor kanalından müsabakaları izleyebilecek.

ZTK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

TFF tarafından yayımlanan programa göre bugünün müsabakaları şöyle:

3 Aralık

13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor

13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor

15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor

18.00 | Adana​ Demirspor-Sebat Gençlikspor

20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor

Yarın oynanacak olan maçlar da şöyle açıklandı:

13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor

13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor

13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor

13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK

13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor

13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928

13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor

13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK

13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol

13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor

13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer

13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK

13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü

18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor

20.30| Bursaspor-Artı Değer Vanspor