Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:00
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Aralık maç programını duyurdu. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmalar başlarken yayınlandığı kanal da duyuruldu.

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. eleme turu maçlarının saati ve kanalı duyurulmuştu. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan müsabakaları canlı olarak izlemek için yayınlandığı kanalı araştırıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

3 Aralık günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler A Spor kanalından müsabakaları izleyebilecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu - 1. Resim

ZTK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

TFF tarafından yayımlanan programa göre bugünün müsabakaları şöyle:

3 Aralık

13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor 

13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor 

15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor 

18.00 | Adana​ Demirspor-Sebat Gençlikspor 

20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor 

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu - 2. Resim

Yarın oynanacak olan maçlar da şöyle açıklandı:

13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor 

13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor 

13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor

13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor

13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 

13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK 

13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor 

13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 

13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor

13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK 

13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol 

13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor 

13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer 

13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK 

13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı 

15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü 

18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor

20.30|  Bursaspor-Artı Değer Vanspor 

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...