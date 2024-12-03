Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Bugünün karşılaşmaları belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, 3 Aralık maç programını duyurdu. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşmalar başlarken yayınlandığı kanal da duyuruldu.
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. eleme turu maçlarının saati ve kanalı duyurulmuştu. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan müsabakaları canlı olarak izlemek için yayınlandığı kanalı araştırıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
3 Aralık günü oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler A Spor kanalından müsabakaları izleyebilecek.
ZTK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?
TFF tarafından yayımlanan programa göre bugünün müsabakaları şöyle:
3 Aralık
13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor
13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor
18.00 | Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor
20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor
Yarın oynanacak olan maçlar da şöyle açıklandı:
13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor
13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor
13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor
13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor
13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK
13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928
13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor
13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol
13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor
13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer
13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK
13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü
18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor
20.30| Bursaspor-Artı Değer Vanspor