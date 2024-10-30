Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da 2. tur maçları tamamlandı. 30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaları takip etmek isteyenler Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırıyor.
Türkiye Kupası'dan müsabakalar sürüyor. 3. eleme turu kapsamında birçok karşılaşma oynanıyor.
Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugünün maç takvimi de belirlendi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
30 Ekim günü ZTK'da oynanacak olan 3. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Kupası maçları genellikle A Spor ekranlarında yayınlanırken birçok karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:
12.00 | Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı
13.00 | Silivrispor - Kayserispor
13.00 | Muş 1984 - İnegölspor
13.30 | Velimeşespor - Sebat Gençlik Spor
13.30 | Ankara Demirspor - Talasgücü Belediyespor
13.30 | Kaşıyaka - Viranşehir
13.30 | Osmaniyespor - Serikspor
13.30 | Somaspor - Kütahyaspor
13.30 | Elazığspor - Bursa Yıldırımspor
13.30 | 1954 Kelkit - Kepez Belediyespor
13.30 | Derincespor - Tire 2021
13.30 | Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor
13.30 | Küçükçekmece Sinopspor - Erbaaspor
13.30 | TM Kırıkkalespor - Yeni Malatya
13.30 | Yalova Yeşilova Spor - Kırklarelispor
13.30 | Aliağaspor - Anadolu Üniversitesi
13.30 | Kuşadasıspor - Karaköprü
13.30 | Fatsa Belediyespor - Karaman FK
14.30 | İnegöl Kafkas - Hatayspor
17.30 | Isparta 32 - Pazarspor
20.30 | Yeni Orduspor - Şanlıurfaspor
31 EKİM ZTK MAÇ TAKVİMİ
Yarın oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:
13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor
13.30 | Efeler 09 - Adana 1954
13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü
14.30| Edirnespor - Petrolspor
17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld
20.30 | Bursaspor - Turgutluspor