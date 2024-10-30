Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:16

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da 2. tur maçları tamamlandı. 30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaları takip etmek isteyenler Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Türkiye Kupası'dan müsabakalar sürüyor. 3. eleme turu kapsamında birçok karşılaşma oynanıyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugünün maç takvimi de belirlendi. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA? 30 Ekim günü ZTK'da oynanacak olan 3. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Kupası maçları genellikle A Spor ekranlarında yayınlanırken birçok karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI 30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan müsabakalar şöyle: 12.00 | Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı 13.00 | Silivrispor - Kayserispor 13.00 | Muş 1984 - İnegölspor 13.30 | Velimeşespor - Sebat Gençlik Spor 13.30 | Ankara Demirspor - Talasgücü Belediyespor 13.30 | Kaşıyaka - Viranşehir 13.30 | Osmaniyespor - Serikspor 13.30 | Somaspor - Kütahyaspor 13.30 | Elazığspor - Bursa Yıldırımspor 13.30 | 1954 Kelkit - Kepez Belediyespor 13.30 | Derincespor - Tire 2021 13.30 | Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor 13.30 | Küçükçekmece Sinopspor - Erbaaspor 13.30 | TM Kırıkkalespor - Yeni Malatya 13.30 | Yalova Yeşilova Spor - Kırklarelispor 13.30 | Aliağaspor - Anadolu Üniversitesi 13.30 | Kuşadasıspor - Karaköprü 13.30 | Fatsa Belediyespor - Karaman FK 14.30 | İnegöl Kafkas - Hatayspor 17.30 | Isparta 32 - Pazarspor 20.30 | Yeni Orduspor - Şanlıurfaspor 31 EKİM ZTK MAÇ TAKVİMİ Yarın oynanacak olan karşılaşmalar şöyle: 13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor 13.30 | Efeler 09 - Adana 1954 13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü 14.30| Edirnespor - Petrolspor 17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld 20.30 | Bursaspor - Turgutluspor İlgili Haberler Elazığspor maçı hangi kanalda? Karşılaşma 13.30'da başlayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için seyirci kararı