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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:16
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da 2. tur maçları tamamlandı. 30 Ekim günü oynanacak olan karşılaşmaları takip etmek isteyenler Türkiye Kupası maçlarının yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Türkiye Kupası'dan müsabakalar sürüyor. 3. eleme turu kapsamında birçok karşılaşma oynanıyor.

Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugünün maç takvimi de belirlendi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

30 Ekim günü ZTK'da oynanacak olan 3. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Kupası maçları genellikle A Spor ekranlarında yayınlanırken birçok karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

30 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

12.00 | Ağrı 1970 - Beyoğlu Yeni Çarşı

13.00 | Silivrispor - Kayserispor

13.00 | Muş 1984 - İnegölspor

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti - 1. Resim

13.30 | Velimeşespor - Sebat Gençlik Spor

13.30 | Ankara Demirspor - Talasgücü Belediyespor

13.30 | Kaşıyaka - Viranşehir

13.30 | Osmaniyespor - Serikspor

13.30 | Somaspor - Kütahyaspor

13.30 | Elazığspor - Bursa Yıldırımspor

13.30 | 1954 Kelkit - Kepez Belediyespor

13.30 | Derincespor - Tire 2021

13.30 | Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor

13.30 | Küçükçekmece Sinopspor - Erbaaspor

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti - 2. Resim

13.30 | TM Kırıkkalespor - Yeni Malatya

13.30 | Yalova Yeşilova Spor - Kırklarelispor

13.30 | Aliağaspor - Anadolu Üniversitesi

13.30 | Kuşadasıspor - Karaköprü

13.30 | Fatsa Belediyespor - Karaman FK

14.30 | İnegöl Kafkas - Hatayspor

17.30 | Isparta 32 - Pazarspor

20.30 | Yeni Orduspor - Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanalda yayınlandığı netleşti - 3. Resim

31 EKİM ZTK MAÇ TAKVİMİ

Yarın oynanacak olan karşılaşmalar şöyle:

13.00 | Bayburt GÖİ - Samsunspor

13.30 | Efeler 09 - Adana 1954

13.30 | Pendikspor - Ayvalıkgücü

14.30|  Edirnespor - Petrolspor

17.30 | İstanbulspor - Kilis Bld

20.30 | Bursaspor - Turgutluspor

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Kaynak: TGRT Haber

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