Ziraat Türkiye Kupası üst tura geçen takımlar ve maç sonuçları! 4. tur karşılaşmaları devam ediyor

04 Aralık 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:55

Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde ilk günün maçları tamamlandı ve üst tura geçen takımlar belli oldu. Bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmalar henüz sonlanmadı.

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Bu akşam maç var mı? ZTK'da 4. tur eleme karşılaşmaları devam ediyor

Tüm Türkiye​'nin yakından takip ettiği ZTK​'da 4. tur eleme maçları bu hafta başladı. Salı günü oynanan karşılaşmalar sonrasında üst tura geçen takımlardan bazıları belli oldu. Turdaki müsabakaların sonlanmasıyla beraber 5. tura geçen takımlar duyurulacak.

Kura çekimi ise 6 Aralık Cuma günü TFF tarafından yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI​ ÜST TURAN GEÇEN TAKIMLAR HANGİSİ?

ZTK'da 4. tur eleme heyecanı 3 Aralık günü başladı. Bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar sonrasında tur tamamlanmış olacak. Salı günü oynanan maçların skorlarına göre üst tura geçen takımlar ve skorlar şöyle:

Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3

Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1

Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3

Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4

ZTK 4. TUR ELEME TÜM MAÇ SONUÇLARI

Türkiye Kupası'nda yarış sürüyor. 4. tur eleme karşılaşmalarının ilk günü tamamlandı ve sonuçlar belli oldu. 3 Aralık günü oynanan maçlar sonrasında üst tura geçen takımlar arasında Muş Spor Kulübü, Karacabey Belediye Spor, Antalyaspor, Adana Demirspor ve 52 Orduspor FK yer aldı. Bugün ve yarın oynanacak müsabakalar sonrası üst tura geçenler netleşecek.

Tur, 4 Aralık ve 5 Aralık günü da oynanacak olan maçlar sonrasında tamamlanacak ve cuma günü çekilecek olan kura sonucu yeni eşleşmeler duyurulacak.

Yarın oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

13.00 Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor

13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor

13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor

15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor

18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor

20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor