Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün 13.00’te çekilecek

03 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 12:20

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupanın sahibi oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da heyecan başlayacak. 5 eleme turundan oluşan kupada kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı taraftarın gündeminde yer alırken maç takvimi belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye kupasında 1. eleme maçlarının kurası 3 Eylül günü 13.00'te gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından eşleşmelerin takvimi de açıklanacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen çekilişin canlı yayın kanalı henüz duyurulmadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI

Yeni sezonda uygulanacak olan formata göre eleme turu, grup maçları ve final karşılaşmaları olacak.

Eleme ve finaller tek maç eleme olurken grup mücadeleleri 24 takımla olurken 6 takımlı 4 grupta Swiss Sistem'e uygun olarak oynanacak.

Seri başı takımın kendi sahasında oynama kuralı ise bu sistemde yer almadı.

ZTK MAÇ TAKVİMİ VE TARİHLERİ

Toplamda 5 eleme turundan oluşurken tarihleri şöyle:

1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024

2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024

3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

Grup maçlarının takvimi ise şöyle:

Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

Çeyrek final 1 - 2 - 3 Nisan 2025 olurken, Yarı final 22 - 23 veya 24 Nisan 2025 tarihlerinde ve final 14 Mayıs 2025'te oynanacak.