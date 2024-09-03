Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi bugün 13.00’te çekilecek
ZTK 2024-2025 sezonunda yeni formatı ile uygulanırken 1. tur eleme kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişini takip etmek isteyenler kanalını araştırırken eşleşmeler bugün belli olacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da heyecan başlayacak. 5 eleme turundan oluşan kupada kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı taraftarın gündeminde yer alırken maç takvimi belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye kupasında 1. eleme maçlarının kurası 3 Eylül günü 13.00'te gerçekleşecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından eşleşmelerin takvimi de açıklanacak.
ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen çekilişin canlı yayın kanalı henüz duyurulmadı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI
Yeni sezonda uygulanacak olan formata göre eleme turu, grup maçları ve final karşılaşmaları olacak.
Eleme ve finaller tek maç eleme olurken grup mücadeleleri 24 takımla olurken 6 takımlı 4 grupta Swiss Sistem'e uygun olarak oynanacak.
Seri başı takımın kendi sahasında oynama kuralı ise bu sistemde yer almadı.
ZTK MAÇ TAKVİMİ VE TARİHLERİ
Toplamda 5 eleme turundan oluşurken tarihleri şöyle:
1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024
2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024
3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024
4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024
5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024
Grup maçlarının takvimi ise şöyle:
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025
Çeyrek final 1 - 2 - 3 Nisan 2025 olurken, Yarı final 22 - 23 veya 24 Nisan 2025 tarihlerinde ve final 14 Mayıs 2025'te oynanacak.