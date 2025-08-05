Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Kadıoğlu’nun eşi ve eğitimi

Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu bugün yeniden Türkiye'nin gündeminde. Türk asker ve mevcut Türk Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında bilgiler.

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1961 senesinde dünyaya gelen Kadıoğlu, 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladıktan sonra Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2007 senesinde tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı.

2010'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Plan Yönetim Daire Başkanlığına getirilen isim 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2011-2012 arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, 2012-2015 arası Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015 senesinde korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

ZİYA CEMAL KADIOĞLU RÜTBESİ

2022 senesinde orgeneral rütbesine terfi eden isim 19 Ağustos 2022 tarihinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine başlamıştı. 2023 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

ZİYA CEMAL KADIOĞLU EŞİ KİM?

Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Nurgün Kadıoğlu ile evlidir.