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Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:45
Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaya saatler kala Hakim Ziyech bu akşam oynayacak mı, neden yok merak edildi.

Süper Lig​'in 7. haftasının programı TFF tarafından açıklandı.

Kasımpaşa​ - Galatasaray​ karşılaşmasında hangi oyuncular yok, kim eksik belli oldu.

ZİYECH​ BU AKŞAM KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?

28 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak olan GS - Kasımpaşa maçında Ziyech sakatlığından dolayı forma giymeyecek.

Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak - 1. Resim

GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11 KADROSU

Müsabakada kadrolar henüz netleşmezken muhtemel 11 şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: : Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.

Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak - 2. Resim

ZİYECH SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR?

28 Eylül akşamı oynanacak olan müsabakada Hakim Ziyech​, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile mücadelede sakatlandı. Bir süredir karşılaşmalarda yer almıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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Cenk28 Eylül 2024 14:50

Ziyech oynar da bizim takım kazanmazsa yine tartışmalar başlar ya böyle maçlarda keyif alabilmek ne zaman mümkün olacak

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