Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 14:45

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaya saatler kala Hakim Ziyech bu akşam oynayacak mı, neden yok merak edildi.