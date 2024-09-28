Ziyech sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynamayacak
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşacak. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği müsabakaya saatler kala Hakim Ziyech bu akşam oynayacak mı, neden yok merak edildi.
Süper Lig'in 7. haftasının programı TFF tarafından açıklandı.
Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında hangi oyuncular yok, kim eksik belli oldu.
ZİYECH BU AKŞAM KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI, NEDEN YOK?
28 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak olan GS - Kasımpaşa maçında Ziyech sakatlığından dolayı forma giymeyecek.
GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11 KADROSU
Müsabakada kadrolar henüz netleşmezken muhtemel 11 şöyle:
Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.
Kasımpaşa: : Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.
ZİYECH SAKAT MI, NEDEN OYNAMIYOR?
28 Eylül akşamı oynanacak olan müsabakada Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile mücadelede sakatlandı. Bir süredir karşılaşmalarda yer almıyor.
Ziyech oynar da bizim takım kazanmazsa yine tartışmalar başlar ya böyle maçlarda keyif alabilmek ne zaman mümkün olacak