Zob Ahan Esfahan hangi ülkenin takımı hangi ligde?

Üçüncü hazırlık mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Zob Ahan ile karşı karşıya geldi.

Zob Ahan Esfahan’ın hangi ülkenin takımı olduğu ise karşılaşmaya birlikte araştırılmaya başlandı.

ZOB AHAN ESFAHAN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Trabzonspor’un rakibi BF Zob Ahen Esfahan, İsfahan merkezli bir İran futbol kulübüdür.

Takım İran futbol liglerinin en üst seviyesi olan Lig-i Berter-i Halîc-i Fars'da mücadele ediyor.

Ekip ayrıca İran'ın üçüncü büyük çelik üreticisi Isfahan Steel Company tarafından destekleniyor.

Zob Ahan tarihinde üç kez Hazfi Kupası'nı kazandı.

6 Temmuz 1969’da İran’da kurulan kulübün kurucusu ise Mohammad Ali Taghizadeh Farahmand’dır.