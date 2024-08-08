Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

08 Ağustos 2024 14:30 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:38

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi.

T.K'ye ait olduğu ve ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında yaşanan göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

Vatandaşlar tarafından göçük altında kalan işçinin son durumu merak ediliyor.

ZONGULDAK'TA MADEN KAZASI MI OLDU?

8 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ne bağlı olan Mustafa Özkaynak Sokak üzerinde maden ocağı çöktü.

Maden ocağında çalışan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz isimli maden işçisi göçük altına kaldı.

ZONGULDAK MADEN GÖÇÜK ALTINA KALAN İŞÇİ KURTARILDI MI?

İhbar üzerine bölgeye gönderilen AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Maden ocağının çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Zonguldak kaymakamı Hüseyin Ece de çalışmaları takip etmek için bölgeye gitti.