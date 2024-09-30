Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığına dair resmi açıklama gelmedi

30 Eylül 2024 08:52 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:58

Bugün başlayıp 2 Ekim'e kadar sürecek olan olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok vatandaş bugün okullar tatil mi merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bugün ve yarın Zonguldak'ta okulların tatili durumunu araştırıyor.

MGM tarafından yapılan uyarılar sonrasında bugün Zonguldak​'ta yağmur​ bekleniyor. Yaz aylarının sona ermesiyle beraber yağışlar başladı.

Ülkemizin birçok ilinde olumsuz hava şartları geçerli olurken Zonguldak'ta da yağışlar devam ediyor.

ZONGULDAK'TA OKULLAR​ TATİL​ Mİ BUGÜN, YARIN?

30 Eylül Pazartesi günü etkili olması beklenen olumsuz hava durumu sonrasında gözler Zonguldak Valiliğine çevrildi.

Gök gürültülü sağanak yağmurun beklendiği Zonguldak'ta okulların tatil olacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı.

BUGÜN ZONGULDAK'TA YAĞMUR VAR MI 30 EYLÜL 2024?

30 Eylül Pazartesi günü Zonguldak'ta yağışlı hava hakim olurken sel ve baskın gibi olumsuz durumlara karşı uyarılar da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bugün Zonguldak'ta şiddetli fırtına bekleniyor. Erken saatlerden itibaren geçerli olması beklenen yağışlar gün boyu sürecek. 09.00'a kadar devam edecek olan şiddetli fırtına ve yağış gece saatlerine kadar devam edecek.

Zonguldak'ta bugün, yarın ve çarşamba günü de yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizde parçalı yer yer bulutlu hava hakim olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin’in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü yağmur beklentisi sürüyor.