Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi öğrencilerin gündeminde

06 Şubat 2025 17:16 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:27

Türkiye genelinde eğitime kar engeli geldi. MGM verilerine göre ülke genelinde kar yağışı devam ediyor. Öğrencilerin gündemine ise yarın okulların tatil olup olmadığı yerleşti. 7 Şubat Zonguldak Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor.

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı gündemde! 7 Şubat hava durumu tahmini paylaşıldı

Bursa'da yarın okulların tatil olup olmadığı gündemde! 7 Şubat hava durumu tahmini paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyor. Binlerce öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığına dair valilik açıklaması bekliyor. Hava şartlarının olumsuz olması halinde kar tatili kararı alınabilir.

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

MGM hava durumu tahminine göre yarın Zonguldak'ta kar yağışı yağmurla karışık halde devam edecek. Okullar 6 Şubat Perşembe günü 1 günlük tatil edilmişti.

7 Şubat günü için ise şu an henüz duyuru bulunmuyor. Tatil edilmesi halinde valilik sosyal medya hesabından açıklama yapıyor.

Zonguldak Valiliği 6 Şubat kar tatilini şu sözlerle duyurmuştu:

"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Tahminlere göre kar yağışı, yarın da aralıklarla devam edecek olup, zaman zaman kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecektir.

Bu kapsamda; 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

ZONGULDAK'TA YARIN KAR YAĞACAK MI?

7 Şubat günü hava durumu tahminine göre yarın sıcaklıklar 0 ile 5 derece aralığında seyir edecek. 09.00 ile 12.00 civarında hava karla karışık yağmur olurken öğlen saatlerinde de aynı devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye düşerken yağış sürecek.