Zorla getirilme kararının gerekçeleri netleşti

17 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 09:31

Zorla getirilme kararının ne olduğu ve gerekçeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Zorla getirilme kararı tanık veya sanıkların mahkemeye çıkmayı reddetme durumunda alınıyor.

Tanıklar, sanıklar ve diğer katılımcılar için mahkeme​ tarafından alınan zorla getirilme kararı, yargı sürecinin aksamadan devam etmesini sağlama amacıyla kullanılır.

ZORLA GETİRİLME KARARI NEDİR?

Zorla getirilme kararı, bir kişinin mahkeme, savcılık​ veya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çağrılara uymadığı, ifade verme ile duruşmaya katılmadığı durumlarda alınan hukuki bir tedbirdir.

Bu karar, ilgili kişinin yasal olarak belirlenen tarihte ve yerde bulunması zorunlu olduğu halde gelmemesi üzerine çıkarılır.

ZORLA GETİRİLME KARARININ GEREKÇELERİ NELER?

Zorla getirilme kararının çıkarılmasının başlıca nedenleri şu şekildedir;

Mahkeme tarafından yapılan çağrılara uymama,

İfade vermekten kaçınma,

Kaçma veya gizlenme şüpheleri,

Usul hükümlerine uymama,

Önceki uyarılara rağmen gelmeme.

ZORLA GETİRİLME KARARI KİMLER İÇİN ALINIR?

Zorla getirilme kararı alınan kişiler arasında tanıklar, mağdurlar, bilirkişiler ve şüpheliler yer alıyor.