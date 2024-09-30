Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

30 Eylül 2024 09:33 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:06

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla belirli dönemlerde kış lastiği uygulaması zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği​ zorunluluğu 1 Aralık​ Pazar günü itibarıyla başlayacak. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar ile mal ve can güvenliğini korumak amaçlı hususi araçlar için kış lastiği takma uygulaması 1 Aralık Pazar günü başlayacak. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU? Kış lastiği uygulaması şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu tutuluyor. Can ve mal güvenliğini korumak isteyen hususi araçlar için ise kış lastiği uygulaması hayati önem taşıyor. Aynı zamanda kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının görüldüğü bölgelerde kış lastiği zorunludur. HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU? Hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. KIŞ LASTİĞİ HANGİ HAVA KOŞULLARINDA TAKILIR? Kış lastikleri, sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü ve yol koşulları kar, buz veya çamurla kaplandığı durumlarda kullanılmalıdır. İlgili Haberler İstanbul'da sağanak yağışın biteceği gün için tarih verildi! Güneşli günler geri dönüyor