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ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 13:39 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:03
ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken 4. tur eleme maçları tamamlandı. 6 Aralık Cuma günü çekilen kura sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmaların oynanacağı tarih de netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK​'da 4. tur eleme maçları tamamlanırken 5. tur heyecanı başlıyor. 

Ziraat Türkiye Kupası​'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.

ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur tamamlandı. 5. tur maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maçların tam tarihleri daha sonra duyurulacak.

ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu - 1. Resim

ZTK 5. TUR KURA SONUCU EŞLEŞMELERİ

Erzurumspor FK-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor

ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu - 2. Resim

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

Menemen FK-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

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Kaynak: TGRT Haber
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