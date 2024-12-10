ZTK 5. tur eleme maçlarının ne zaman oynanacağı duyuruldu
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken 4. tur eleme maçları tamamlandı. 6 Aralık Cuma günü çekilen kura sonrasında 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmaların oynanacağı tarih de netleşti.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur eleme maçları tamamlanırken 5. tur heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belirlendi.
ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur tamamlandı. 5. tur maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maçların tam tarihleri daha sonra duyurulacak.
ZTK 5. TUR KURA SONUCU EŞLEŞMELERİ
Erzurumspor FK-Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor FK
İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
Muşspor-Onvo Antalyaspor
Bucaspor 1928-Göztepe
Çorluspor 1947-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
Kırklarelispor-Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
Menemen FK-MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
Boluspor-1461 Trabzon FK
Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor