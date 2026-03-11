ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi kim olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasından yükselerek çeyrek final oynamaya hak kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Kura çekiminin başlamasına dakikalar kala taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi kim oldu, kimle eşleşti sorularının cevapları araştırılıyor.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi bugün saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş kura çekiminde Alanyaspor ile Fenerbahçe ise Konyaspor ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Gençlerbirliği oldu.

Kupada çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi henüz sona ermediği için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi belli olmadı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Çeyrek finalde grup etabını birinci sırada bitiren Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor ile en iyi ikinci olan Konyaspor seri başı olacak. Karşılaşmalar seri başı kulüplerin sahalarında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor