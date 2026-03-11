Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi kim oldu, kiminle eşleşti soruları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından çeyrek finale yükselen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi kim belli olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek finalde kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi kim oldu, kimle eşleşti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 14:24

, , çeyrek final rakibi kim olduğu taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasından yükselerek çeyrek final oynamaya hak kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi bugün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından netlik kazanacak. Kura çekiminin başlamasına dakikalar kala taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakibi kim oldu, kimle eşleşti sorularının cevapları araştırılıyor.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bugün saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş kura çekiminde Alanyaspor ile Fenerbahçe ise Konyaspor ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Gençlerbirliği oldu.

Kupada çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi henüz sona ermediği için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakibi belli olmadı.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu, kimle eşleşti?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Çeyrek finalde grup etabını birinci sırada bitiren Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor ile en iyi ikinci olan Konyaspor seri başı olacak. Karşılaşmalar seri başı kulüplerin sahalarında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#kura çekimi
#ziraat türkiye kupası
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.