ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 18:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:42
Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor, Osmaniyespor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeye hak kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hatayspor Mersin Stadyumu'nda rakibi Osmaniyespor'u mağlup ederek bir üst tura çıktı.
HATAYSPOR OSMANİYESPOR FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Batuhan Kolak’ın hakemliğini yaptığı karşılaşmada Hatayspor sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 5-0 yendi.
Bu skorla birlikte Hatayspor, 5. tura yükseldi.
HATAYSPOR OSMANİYESPOR FK MAÇ ÖZETİ
23. dakikada Strandberg takımını öne geçiren golü attı.
Strandberg, 45. Dakikada takımının ve kendisinin ikinci golü kaydetti.
Dakika 66’da kaleciyi çalımlayan Rui Pedro, topu boş kaleye yuvarladı. 3-0
Bamgboye'nin şutuyla 75. dakikada fark 4’e yükseldi.
Aboubakar 90.dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Sıkça Sorulan Sorular
Hatayspor 5. tura yükseldi.
Kaynak: TGRT Haber