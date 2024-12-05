Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti?

ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 18:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 18:42
ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor, Osmaniyespor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeye hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası​ 4. Tur maçında HataysporMersin Stadyumu​'nda rakibi Osmaniyespor'u mağlup ederek bir üst tura çıktı.

ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti? - 1. Resim

HATAYSPOR OSMANİYESPOR FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Batuhan Kolak’ın hakemliğini yaptığı karşılaşmada Hatayspor sahasında ağırladığı Osmaniyespor'u 5-0 yendi.

Bu skorla birlikte Hatayspor, 5. tura yükseldi.

ZTK Hatayspor Osmaniyespor FK maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

HATAYSPOR OSMANİYESPOR FK MAÇ ÖZETİ

23. dakikada Strandberg takımını öne geçiren golü attı.

Strandberg, 45. Dakikada takımının ve kendisinin ikinci golü kaydetti.

Dakika 66’da kaleciyi çalımlayan Rui Pedro, topu boş kaleye yuvarladı. 3-0

Bamgboye'nin şutuyla 75. dakikada fark 4’e yükseldi.

Aboubakar 90.dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular
Hatayspor 5. tura yükseldi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
hataysporziraat türkiye kupasımersin stadyumu

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...