ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar ve maç programı açıklandı. Çeyrek finalin ardından oluşan tabloyla birlikte gözler yarı final karşılaşmalarına çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finalde mücadele edecek dört takım kesinleşti. TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe’yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tur atladı. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda 3-1 ile geçerken, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı final eşleşmeleri kapsamında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Tüpraş Stadı’nda 5 Mayıs Salı akşamı oynanacak. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali, yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarafsız sahada gerçekleştirilecek final müsabakası, tek maç üzerinden yapılacak. Organizasyonun 64. finali olarak planlanan mücadele, 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

Final karşılaşmasının Antalya Stadyumu’nda düzenleneceği açıklandı. Saat 20.45’te başlayacak olan müsabaka, kupanın sahibini belirleyecek. Yarı finalden gelen iki takım, bu mücadelede sezonun kupa şampiyonluğunu elde etmek için sahaya çıkacak.

ZTK ŞAMPİYONU NEREYE GİDİYOR?

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım, bir sonraki sezon için önemli organizasyonlara katılım hakkı elde edecek. Turnuvayı kazanan ekip, 2026 Süper Kupa’da mücadele etme hakkı kazanacak. Bu karşılaşmada lig şampiyonu ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca kupa şampiyonu, 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek. Bu hak, kulübün Avrupa arenasında mücadele etmesini sağlayacak.

ZTK YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. Bu ekipler, çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kaldı. Her biri farklı skorlarla tur atlayarak yarı final biletini aldı.

