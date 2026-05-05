Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler netleşti. Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor’un elendiği turda Konyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş adlarını son dört takım arasına yazdırdı. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri de açıklanırken, finalin oynanacağı yer ve organizasyonun işleyişine dair detaylar da belli oldu. Yarı final karşılaşmalarının nasıl oynanacağına dair merak edilen sorunun yanıtı ise organizasyon formatında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 20:52

’nda yarı finale yükselen takımlar ve maç programı açıklandı. Çeyrek finalin ardından oluşan tabloyla birlikte gözler karşılaşmalarına çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu ve maç programı ile final detayları açıklandı.
ZTK kazanan nereye gidiyor? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş yükseldi.
ZTK şampiyonu nereye gidiyor? Yarı final eşleşmeleri Beşiktaş-Konyaspor ve Gençlerbirliği-Trabzonspor olarak belirlendi.
ZTK şampiyonu nereye gidiyor 2026? Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda oynanacak.
Kupayı kazanan takım, 2026 Süper Kupa ve 2026-27 sezonu UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılma hakkı elde edecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finalde mücadele edecek dört takım kesinleşti. TÜMOSAN , Fenerbahçe’yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek tur atladı. Natura Dünyası Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı. Trabzonspor, Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda 3-1 ile geçerken, ise Corendon Alanyaspor’u 3-0 yenerek yarı finale yükselen son takım oldu.

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Yarı final eşleşmeleri kapsamında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Tüpraş Stadı’nda 5 Mayıs Salı akşamı oynanacak. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

ZTK FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali, yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım arasında oynanacak. Türkiye Federasyonu tarafından belirlenen tarafsız sahada gerçekleştirilecek final müsabakası, tek maç üzerinden yapılacak. Organizasyonun 64. finali olarak planlanan mücadele, 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Final karşılaşmasının Antalya Stadyumu’nda düzenleneceği açıklandı. Saat 20.45’te başlayacak olan müsabaka, kupanın sahibini belirleyecek. Yarı finalden gelen iki takım, bu mücadelede sezonun kupa şampiyonluğunu elde etmek için sahaya çıkacak.

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

ZTK ŞAMPİYONU NEREYE GİDİYOR?

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan takım, bir sonraki sezon için önemli organizasyonlara katılım hakkı elde edecek. Turnuvayı kazanan ekip, 2026 Süper Kupa’da mücadele etme hakkı kazanacak. Bu karşılaşmada lig şampiyonu ile karşı karşıya gelecek.

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

Ayrıca kupa şampiyonu, 2026-27 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edecek. Bu hak, kulübün Avrupa arenasında mücadele etmesini sağlayacak.

ZTK kazanan nereye gidiyor? 2026 ZTK şampiyonu Avrupa yolculuğu belli oldu

ZTK YARI FİNALİSTLERİ KİMLER?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar TÜMOSAN Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. Bu ekipler, çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kaldı. Her biri farklı skorlarla tur atlayarak yarı final biletini aldı.

Çeyrek finalde Konyaspor, Fenerbahçe’yi uzatmalarda 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında 2-0 kazandı. Trabzonspor, Samsunspor’u penaltılarla geçerken Beşiktaş, Alanyaspor’u 3-0 yenerek tur atladı. Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.

ETİKETLER
#futbol
#Beşiktaş
#Konyaspor
#yarı final
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.