ZTK Uşakspor – Bursaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti

10 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:16

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birçok karşılaşma oynanıyor. 15.00'da başlayan Uşakspor – Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Karşılaşma başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Türkiye Kupası’nda futbol heyecanı devam ederken 10 Ekim Perşembe günü Uşakspor ile Bursaspor​ karşılaşıyor. Binlerce taraftarın merakla beklediği müsabaka başladı.

Futbolseverler ise nereden izleyebileceğini araştırdı.

UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ZTK 2. Ön Eleme turunda oynanacak olan Uşakspor - Bursaspor müsabakası A Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi Armağan Çıbık oldu.

Yardımcılıklarını ise Umut Ertemel ve Mete Topcu yapıyor.

ZTK'DA BU AKŞAM MAÇ VAR MI 10 EKİM?

10 Ekim günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu. Takvim şöyle:

Osmaniyespor – Diyarbekirspor | 13.00 | A Spor

Uşakspor – Bursaspor | 15.00 | A Spor

Talasgücü Bld – Orduspor | 19.00 | A Spor