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ZTK Uşakspor – Bursaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:16
ZTK Uşakspor – Bursaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birçok karşılaşma oynanıyor. 15.00'da başlayan Uşakspor – Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Karşılaşma başladı.

Türkiye Kupası’nda futbol heyecanı devam ederken 10 Ekim Perşembe günü Uşakspor ile Bursaspor​ karşılaşıyor. Binlerce taraftarın merakla beklediği müsabaka başladı.

Futbolseverler ise nereden izleyebileceğini araştırdı.

UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ZTK 2. Ön Eleme turunda oynanacak olan Uşakspor - Bursaspor müsabakası A Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi Armağan Çıbık oldu.

Yardımcılıklarını ise Umut Ertemel ve Mete Topcu yapıyor.

ZTK Uşakspor – Bursaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti - 1. Resim

ZTK'DA BU AKŞAM MAÇ VAR MI 10 EKİM?

10 Ekim günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu. Takvim şöyle:

Osmaniyespor – Diyarbekirspor | 13.00 | A Spor

Uşakspor – Bursaspor | 15.00 | A Spor

Talasgücü Bld – Orduspor | 19.00 | A Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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