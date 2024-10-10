ZTK Uşakspor – Bursaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün birçok karşılaşma oynanıyor. 15.00'da başlayan Uşakspor – Bursaspor maçının hangi kanalda yayınlandığı futbolseverlerin gündemine yerleşti. Karşılaşma başladı.
Türkiye Kupası’nda futbol heyecanı devam ederken 10 Ekim Perşembe günü Uşakspor ile Bursaspor karşılaşıyor. Binlerce taraftarın merakla beklediği müsabaka başladı.
Futbolseverler ise nereden izleyebileceğini araştırdı.
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
ZTK 2. Ön Eleme turunda oynanacak olan Uşakspor - Bursaspor müsabakası A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi Armağan Çıbık oldu.
Yardımcılıklarını ise Umut Ertemel ve Mete Topcu yapıyor.
ZTK'DA BU AKŞAM MAÇ VAR MI 10 EKİM?
10 Ekim günü oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu. Takvim şöyle:
Osmaniyespor – Diyarbekirspor | 13.00 | A Spor
Uşakspor – Bursaspor | 15.00 | A Spor
Talasgücü Bld – Orduspor | 19.00 | A Spor