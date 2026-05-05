Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı için geri sayım başladı. Çeyrek final aşamasını geçen dört takım, final bileti için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında ZTK yarı final tek maç mı ve rövanş maçı olup olmadığı yer alıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ZTK yarı final tek maç mı, rövanş var mı? Beşiktaş Konyaspor maçı tek veya çift maç durumu! Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanının başladığı ve çeyrek finali geçen dört takımın mücadele edeceği bu aşamada maçların tek maç eleme usulüne göre oynanacağı belirtiliyor. ZTK yarı final tek maç mı? Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri Konyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Trabzonspor olarak belirlendi. ZTK yarı final rövanş var mı? Yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve rövanş maçı olmayacak. Beşiktaş Konyaspor tek maç mı? Kazanan takımlar doğrudan finale yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri çeyrek final maçlarının ardından kesinleşti. Konyaspor, Fenerbahçe karşısında uzatmalarda aldığı 1-0’lık galibiyetle adını son dört takım arasına yazdırırken, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçların ardından iki ekip yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Diğer eşleşmede ise Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği, Galatasaray’ı 2-0’lık skorla saf dışı bırakırken, Trabzonspor Samsunspor’u penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup ederek tur atladı. Yarı final karşılaşmaları, çeyrek final kura çekiminde belirlenen eşleşmeler doğrultusunda oynanacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının tarihi de netleşti. Tüpraş Stadı’nda oynanması planlanan mücadele, 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle öne çekildi ve 5 Mayıs Salı akşamı oynanacak şekilde planlandı. Karşılaşmanın tek maç üzerinden oynanacağı açıklandı.

Yarı final aşamasında tüm maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu kapsamda kazanan takım doğrudan finale yükselecek ve rövanş karşılaşması yapılmayacak. Aynı format Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak diğer yarı final mücadelesi için de geçerli olacak.

ZTK FİNALİ NE ZAMAN 2026?

Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihi ve oynanacağı stat da belli oldu. Final karşılaşması, yarı finalde galip gelen iki takım arasında 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Mücadele saat 20.45’te başlayacak ve tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

2025-26 sezonu Türkiye Kupası şampiyonunu belirleyecek olan final karşılaşması Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen tarafsız sahada yapılacak olan bu karşılaşma, organizasyonun 64. finali olarak kayıtlara geçecek.