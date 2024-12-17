ZTK Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri tarihi belli oldu! 5. tur maçları oynanıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Aralık 2024 22:33 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:59

Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar öncesindeki son tur olan 5. Tur karşılaşmaları devam ederken kura çekimlerinin yapılacağı tarih de belli oldu.