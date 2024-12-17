ZTK Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri tarihi belli oldu! 5. tur maçları oynanıyor
Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplar öncesindeki son tur olan 5. Tur karşılaşmaları devam ederken kura çekimlerinin yapılacağı tarih de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu, bugün oynanan 4 maçla başladı.
Maçlar yarın ve Perşembe günü de devam edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ile Beşiktaş, direkt grupların kura çekimine katılacak.
ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da düzenlenecek ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 17 Aralık Salı (Bu Akşam) oynan maçlar şöyle:
- 13.00 Eyüpspor-Etimesgut
- 15.30 Konyaspor-Karacabey
- 18.00 C. Rize-Vanspor FK
- 20.30 Alanyaspor-Amed
Ziraat Türkiye Kupası’nda 18 Aralık Çarşamba maçları şöyle:
- 13.00 Keçiörengücü-Sivas
- 13.00 Muşspor-Antalyaspor
- 13.00 Kastamonu-Bodrum
- 13.00 Bolu-1461 Trabzon FK
- 13.00 E.Erok-İstanbulspor
- 13.00 Çorluspor-Kocaelispor
- 15.30 Ümraniye-Karagümrük
- 15.30 Erzurumspor-Sakarya
- 18.00 Menemen-Ankaragücü
- 20.30 Gaziantep FK-52 Ordu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 19 Aralık Perşembe maçları şöyle:
- 13.00 İskenderun-Hatayspor
- 14.30 Kırklareli-Adana Demir
- 17.00 24Erzincan-Çorum
- 17.00 G.Birliği-Kasımpaşa
- 20.00 Buca 1928-Göztepe