ZTK Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maç sonuçları merak ediliyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmelerinde maçlar oynandı. Karşılaşmaların sonuçları ve bir üst tura yükselen takımlar en çok araştırılanlar arasına girdi.
Saat 13.00 ve 13.30'da başlayan maçlarda rakiplerini yenen takımlar, 5. eleme turuna yükseldi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Corendon Alanyaspor-Fethiyespor: 4-1
Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor: 0-2
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-0
1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK: 3-1
Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor: 1-0
Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor: 3-0
Çorluspor 1947-Manisa FK: 4-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1
Menemen FK-Çimentaş Elazığspor: 3-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer: 3-0
İskenderunspor-Tire 2021 FK: 4-1
Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı: 4-2
Tümosan Konyaspor-Kepez Spor Futbol A.Ş.: 9-0
Karşıyaka - Mke Ankaragücü: 1-2
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor: 0-0 (Uzt. 1-0)