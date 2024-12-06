ZTK Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri merak ediliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekiminin ardından karşılaşmalar belli oldu. 5. tur eleme maçları araştırılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kuraya, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Erzurumspor FK-Sakaryaspor
Gaziantep FK-52 Orduspor FK
İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
Muşspor-Onvo Antalyaspor
Bucaspor 1928-Göztepe
Çorluspor 1947-Kocaelispor
Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
Kırklarelispor-Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
Menemen FK-MKE Ankaragücü
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
Boluspor-1461 Trabzon FK
Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor
ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Tur atlayan 29 takımın yanı sıra bu turda Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.
Öte yandan 5. tur müsabakaları 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak.