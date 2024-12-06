ZTK Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri merak ediliyor

06 Aralık 2024 17:33 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekiminin ardından karşılaşmalar belli oldu. 5. tur eleme maçları araştırılıyor.

Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor

Gaziantep FK – Batman Petrol maçı hangi kanalda? ZTK’da 4. tur karşılaşmaları sürüyor

ZTK'da 5. tur kura çekimi ne zaman? Kanalı ve saati duyuruldu

ZTK'da 5. tur kura çekimi ne zaman? Kanalı ve saati duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kuraya, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Erzurumspor FK-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

Menemen FK-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

ZTK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra bu turda Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip mücadele edecek.

Öte yandan 5. tur müsabakaları 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak.